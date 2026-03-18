Энтузиаст создал на 3D-принтере ПЗРК за $96

Ютубер Алишер Ходжаев рассказывает, как напечатал на 3D-принтере ПЗРК, потратив на это всего $96.





Эта установка похожа на хорошо известную систему «Стингер» и включает пусковой блок, ракеты, и систему слежения с помощью камеры для отслеживания целей. Подавляющее большинство ключевых частей ракеты также было напечатано на 3D-принтере, а электронные компоненты состоят из дешевых и общедоступных чипов и датчиков.

Оборудование крепится и подключается с помощью стандартных деталей, которые можно приобрести в любом магазине хозяйственных товаров. После того как ракета вставляется в установку, активируется сеть Wi-Fi между пусковой установкой и компьютером. Компьютер принимает телеметрические данные ракеты и выполняет баллистические расчеты для передачи на установку, а затем к ракете.

Второй переключатель распространяет связь на саму ракету. В этот момент рассчитываются углы ориентации для передних горизонтальных стабилизаторов ракеты (подвижных крыльев, которые выдвигаются для маневрирования). Пусковая установка содержит микропроцессор ESP32, GPS, барометр и компас. В саму ракету интегрирован еще один микропроцессор ESP32, соединенный с инерционным измерительным блоком MPU6050 для расчета положения и скорости, а также для перемещения передних горизонтальных стабилизаторов.





По словам разработчика, хотя ПЗРК должны достаточно хорошо функционировать сами по себе, по его мнению, они будут значительно эффективнее с использованием сети камер и GPS. Детали проекта и документацию по ним Ходжаев обнародовал в свободном доступе. Однако стоимость созданного ютубером ПЗРК в 5 тыс. раз ниже того же «Стингера», стоимость которого составляет $480 тыс. Конечно, система «Стингер» — проверенная боевая ПЗРК, которую нельзя сравнивать с самодельной установкой, однако данный случай демонстрирует пугающие возможности 3D-печати.

Источник: Tom’s Hardware