Новости Устройства 09.04.2024 в 18:17 comment views icon

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED — компактная игровая клавиатура с технологией KEYCONTROL и ценой 7300 грн

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED — компактная игровая клавиатура с технологией KEYCONTROL и ценой 7300 грн

Компания Logitech сообщила о выходе на украинский рынок новой игровой клавиатуры в рамках бренда Logitech G. Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED — это компактная клавиатура профессионального уровня, ориентированная на киберспортсменов.

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – компактна ігрова клавіатура з технологією KEYCONTROL та ціною 7300 грн

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED выполнена в формфакторе 60%, что позволяет выделить больше места для динамических движений мыши. Благодаря технологии KEYCONTROL геймеры могут индивидуально настроить клавиатуру под собственные нужды и не испытывать недостатка в клавишах. KEYCONTROL позволяет назначать до 15 опций на клавишу. В сочетании с расширенной функцией G-SHIFT, которую можно назначить практически любой клавише, игроки могут активировать новую раскладку клавиш.

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – компактна ігрова клавіатура з технологією KEYCONTROL та ціною 7300 грн

Клавиатура Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED доступна в комплекте с переключателями GX Optical, которые обеспечивают более быстрое реагирование, чем стандартные механические переключатели. Для соединения с игровой системой используется беспроводная технология LIGHTSPEED. Она обеспечивает высокую скорость передачи данных и защиту от внешних радиочастотных воздействий других устройств, которые могут в большом количестве встречаться на киберспортивных турнирах: смартфонов, студийных камер, звуковых систем и т.д.

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – компактна ігрова клавіатура з технологією KEYCONTROL та ціною 7300 грн

Дополнительные характеристики клавиатуры PRO X 60 включают:

Курс Project Manager від Powercode academy.
Онлайн-курс Project Manager. З нуля за 3,5 місяці до нової позиції Без знання коду, англійської та стресу.
Зарееструватися
  • Двойное покрытие PBT
  • RGB-подсветка LIGHTSYNC
  • Переключатель игровых режимов
  • Регулятор громкости и другие элементы управления мультимедиа
  • Bluetooth
  • Переходник 2:1 LIGHTSPEED
  • Полужесткий чехол для транспортировки

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – компактна ігрова клавіатура з технологією KEYCONTROL та ціною 7300 грн

Беспроводная игровая клавиатура Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED будет доступна в Украине в апреле в черном и белом цветах, а со временем и в цвете Magenta. Ее цена составляет 7299 грн.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить