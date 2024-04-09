Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED — компактная игровая клавиатура с технологией KEYCONTROL и ценой 7300 грн

Компания Logitech сообщила о выходе на украинский рынок новой игровой клавиатуры в рамках бренда Logitech G. Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED — это компактная клавиатура профессионального уровня, ориентированная на киберспортсменов.
Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED выполнена в формфакторе 60%, что позволяет выделить больше места для динамических движений мыши. Благодаря технологии KEYCONTROL геймеры могут индивидуально настроить клавиатуру под собственные нужды и не испытывать недостатка в клавишах. KEYCONTROL позволяет назначать до 15 опций на клавишу. В сочетании с расширенной функцией G-SHIFT, которую можно назначить практически любой клавише, игроки могут активировать новую раскладку клавиш.
Клавиатура Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED доступна в комплекте с переключателями GX Optical, которые обеспечивают более быстрое реагирование, чем стандартные механические переключатели. Для соединения с игровой системой используется беспроводная технология LIGHTSPEED. Она обеспечивает высокую скорость передачи данных и защиту от внешних радиочастотных воздействий других устройств, которые могут в большом количестве встречаться на киберспортивных турнирах: смартфонов, студийных камер, звуковых систем и т.д.
Дополнительные характеристики клавиатуры PRO X 60 включают:
- Двойное покрытие PBT
- RGB-подсветка LIGHTSYNC
- Переключатель игровых режимов
- Регулятор громкости и другие элементы управления мультимедиа
- Bluetooth
- Переходник 2:1 LIGHTSPEED
- Полужесткий чехол для транспортировки
Беспроводная игровая клавиатура Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED будет доступна в Украине в апреле в черном и белом цветах, а со временем и в цвете Magenta. Ее цена составляет 7299 грн.