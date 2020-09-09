Logitech представил «бесшумный» набор из клавиатуры и мыши MK295 Silent Wireless Combo (на 90% тише, чем MK270)





Компания Logitech объявила о выпуске MK295 Silent Wireless Combo — новом комплекте из клавиатуры и мыши с фирменной технологией SilentTouch, которая устраняет 90% шума во время печатания и нажатия на кнопки, которые были в наборе Logitech MK270. Новый комплект доступен в графитовом и кремовом (белом) цветах и по ощущениям работает так же, как распространенный набор MK270 от компании Logitech, но без звуков, раздражающих пользователя и окружающих.

Полноразмерная клавиатура из набора Logitech MK295 имеет герметичный дизайн, долговечные влагозащищенные клавиши и прочные ножки с возможностью регулировать высоту наклона. Помимо стандартного и дополнительного цифрового блока клавиатура получила 8 горячих клавиш для регулировки громкости, управления воспроизведением контента, запуска приложений и т.д.

Срок службы аккумуляторов в 36 месяцев (2 батарейки AAA) позволяет не задумываться о регулярной подзарядке, предоставляя более широкие возможности по выбору оптимального рабочего места. Мышь из набора также получила клавиши с бесшумным кликом, а также миниатюрный USB-приемник (2,4 ГГц). Аккумулятора мыши (1 батарейка AA) хватает на 18 месяцев работы, работать можно на расстоянии до 10 метров от приемника.

«Не важно, работаете вы дома или в офисе, мы знаем, что одним из главных факторов, мешающих сосредоточиться на творчестве и обучении, препятствующих продуктивности и даже психологическому комфорту, является шум. Наша технология SilentTouch в новом комплекте MK295 Silent Wireless Combo позволяет вам сосредоточиться на работе и не отвлекаться на посторонние звуки», – рассказывает Дельфина Донн-Крок, руководитель направления решений для творчества и продуктивности компании Logitech. – «Этот новый тихий комплект по ощущениям и удобству такой же, как и наш самый продаваемый комплект из клавиатуры и мыши (MK270), но без шума!»

Набор Logitech MK295 Silent Wireless Combo с поддержкой фирменной технологии SilentTouch будет доступен в Украине уже в текущем месяце.

Источник: АСБИС-Украина