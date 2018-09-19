Logitech представила клавиатуру стоимостью $70 для умных телевизоров

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Компания Logitech официально представила новую беспроводную клавиатуру K600 TV Keyboard, которая, как следует из названия, предназначена для работы с современными умными телевизорами.

K600 впервые была показана на недавно прошедшей в Берлине выставке IFA. Размеры устройства составляют 36,8×11,8×2 см, вес – 500 г. Клавиатура питается от двух батареек типа ААА и подключается к источнику посредством Bluetooth или с помощью идущего в комплекте USB-ресивера Logitech Unifying.

По словам производителя, новинка полностью совместима с телевизорами компаний Samsung, LG, Sony и Philips, начиная с 2016 года выпуска. Это модели с операционными системами Tizen, WebOS и Android TV соответственно. Проверить совместимость клавиатуры с системой вашего устройства можно на сайте Logitech.

K600 оснащена стандартным клавиатурным блоком, сенсорной площадкой управления курсором, четырёхпозиционной кнопкой для использования в качестве пульта, мультимедийными и отдельными функциональными клавишами. Диапазон действия клавиатуры находится в пределах 15 метров, время автономной работы – 12 месяцев.

Клавиатура K600 TV поступит в продажу в октябре, её стоимость составит $69,99.

Источник: The Verge