Lotus Emeya — четырехдверный электрический гипер-GT с разгоном 0-100 за 2,8 с

Lotus официально представила четырехдверный электромобиль Emeya, класс которого описывается, как гипер-GT. Модель должна разгоняться до 100 км/ч за 2,8 с.

Британская компания Lotus Cars сейчас принадлежит Geely, которая помогает с производством на новой фабрике в Китае, стоимостью 1,2 млрд долларов, передает Electrek. Благодаря этому Lotus анонсировала полный переход на полностью электрические (BEV) модели, выпуская новый электрокар почти каждый год до 2026-го.

Все началось в том году с кроссовера Е-сегмента под кодовым именем Type 132. Он стал серийным Eletre. Следующие:

2023 – четырехдверное купе E-сегмента Type 133

2025 – кроссовер D-сегмента Type 134

2026 – новый электрический спортскар Type 135

На прошлой неделе Lotus выпустила видеотизер относительно сегодняшнего анонса, где впервые назвала этот автомобиль гипер-GT и разрыла название Type 133 — Emeya.

Emeya выглядит аэродинамично, к тому же Lotus настолько гордится распределением веса, что центр массы называет гиперпозицией (hyperstance). Для этого они использовали свои 75 лет опыта инноваций в автоспорте и гражданском автомобилестроении.

В Emeya на инновационный статус претендуют активные элементы экстерьера, такие как передняя решетка радиатора, задний диффузор и двухслойное заднее антикрыло, обеспечивающее прижимную силу более 215 кг.

Пневматическая подвеска контролируется электроникой и подкреплена датчиками, которые сканируют дорогу 1 000 раз в секунду, автоматически подстраиваясь для обеспечения плавной езды, достойной бренда Lotus.

Топовая модификация Emeya будет оснащена двухмоторной установкой, которая поможет разгоняться от 0-100 км/ч менее чем за 2,8 секунды и достигать максимальной скорости 250 км/ч. О спецификациях других версий этого электромобиля Lotus пока не распространялась.

Emeya оснащена аккумулятором на 102 кВт-ч с сетью на 800 В. В теории можно зарядиться за 5 мин на 150 км, или восстановить заряд от 10 до 80% за 18 мин, это если станция дает 350 кВт. О запасе хода на одном заряде не сообщается.

Lotus планирует начать производство Emeya в 2024-м. Больше деталей обещают в 4 квартале этого года.