Новости Авто 18.09.2024 в 09:13 comment views icon

Lotus Theory 1 — электрический суперкар с полным приводом, мощностью 987 л.с. и разгоном до «сотни» менее чем за 2,5 с

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Lotus Theory 1 — электрический суперкар с полным приводом, мощностью 987 л.с. и разгоном до «сотни» менее чем за 2,5 с

Lotus представила концепт электрического суперкара Theory 1. Автомобиль имеет спортивный, агрессивный дизайн с реверсивными дверями, открывающимися вверх. Целевой вес авто составляет менее 1588 кг. Это намного легче последних моделей компании, таких как Lotus Eletre.

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Lotus Theory 1 – електричний суперкар з повним приводом, потужністю 987 к.с. та розгоном до «сотні» менше ніж за 2,5 секунди

Вероятно, ограничение веса — это основная причина использования скромной батареи емкостью 70 кВтч. Она обеспечит запас хода около 418 км. Lotus Theory 1 получил полный привод и мощные электродвигатели (суммарная мощность 987 л.с.), которые разгоняют авто до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды.

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Экстерьер Theory 1 довольно интересен, особенно задняя часть автомобиля. Он имеет чрезвычайно тонкие задние фонари, высокий выдвижной спойлер и огромный диффузор.

Но интерьер еще интереснее. В основе автомобиля лежит огромная карбоновая ванна, чтобы сохранить низкий вес. В салоне есть центральное сиденье для водителя и два отдельных пассажирских сиденья во втором ряду. Вместо боковых зеркал используются два проекционных дисплея. Еще из интересного — надувные капсулы, встроенные в ткань водительского сиденья. Они обеспечивают тактильную обратную связь и функции массажа. Сиденья также имеют встроенные динамики.

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Упомянутые капсулы являются частью совершенно новой технологии, разработанной MotorSkins. Они надуваются и дают водителю обратную связь, вроде удара по плечу, если автомобиль приближается сзади. Кроме того, по всей кабине можно найти надувные контейнеры, которые служат «исчезающими кнопками». Идея заключается в том, чтобы внутри было меньше беспорядка, а кнопки появлялись только тогда, когда они вам нужны. Например, при входящем звонке появится кнопка.

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Источник: arenaev

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