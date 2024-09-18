Lotus Theory 1 — электрический суперкар с полным приводом, мощностью 987 л.с. и разгоном до «сотни» менее чем за 2,5 с

Lotus представила концепт электрического суперкара Theory 1. Автомобиль имеет спортивный, агрессивный дизайн с реверсивными дверями, открывающимися вверх. Целевой вес авто составляет менее 1588 кг. Это намного легче последних моделей компании, таких как Lotus Eletre.

Вероятно, ограничение веса — это основная причина использования скромной батареи емкостью 70 кВтч. Она обеспечит запас хода около 418 км. Lotus Theory 1 получил полный привод и мощные электродвигатели (суммарная мощность 987 л.с.), которые разгоняют авто до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды.

Экстерьер Theory 1 довольно интересен, особенно задняя часть автомобиля. Он имеет чрезвычайно тонкие задние фонари, высокий выдвижной спойлер и огромный диффузор.

Но интерьер еще интереснее. В основе автомобиля лежит огромная карбоновая ванна, чтобы сохранить низкий вес. В салоне есть центральное сиденье для водителя и два отдельных пассажирских сиденья во втором ряду. Вместо боковых зеркал используются два проекционных дисплея. Еще из интересного — надувные капсулы, встроенные в ткань водительского сиденья. Они обеспечивают тактильную обратную связь и функции массажа. Сиденья также имеют встроенные динамики.

Упомянутые капсулы являются частью совершенно новой технологии, разработанной MotorSkins. Они надуваются и дают водителю обратную связь, вроде удара по плечу, если автомобиль приближается сзади. Кроме того, по всей кабине можно найти надувные контейнеры, которые служат «исчезающими кнопками». Идея заключается в том, чтобы внутри было меньше беспорядка, а кнопки появлялись только тогда, когда они вам нужны. Например, при входящем звонке появится кнопка.

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Источник: arenaev