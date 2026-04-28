Почти ракета: китайская Dreame создает электросуперкар с разгоном до "сотни" менее чем за секунду

Китайская компания Dreame, известная пылесосами и бытовой техникой, представила новый концепт электромобиля с громкой заявкой на рекорд. Речь идет о Dreame Nebula NEXT 01 Jet Edition, который, по словам производителя, разгоняется до 100 км/ч за 0,9 секунды.





Цифра выглядит почти нереальной. Причина скепсиса заключается в том, что современные шины физически не обеспечивают нужное сцепление для такого ускорения. Большинство быстрых электросуперкаров уже упираются именно в ограничение сцепления — дополнительная мощность здесь не помогает.

Чтобы обойти это ограничение, инженеры обычно либо увеличивают прижимную силу (например, через вентиляторные системы), либо добавляют тягу другим способом. Dreame выбрала второй вариант. В версии Jet Edition установили два твердотопливных ракетных ускорителя, которые создают тягу 100 кН и активируются за 150 мс.

Именно эти ускорители, по задумке, и позволяют достичь разгона менее чем за секунду. Для сравнения, текущий рекорд среди электрокаров принадлежит ультралегкому студенческому болиду с результатом 0,956 секунды, но он весит около 136 кг и не имеет крыши.





Ракетная система стала дополнением к базовому концепту Dreame Nebula 1, который ранее показали на CES 2026. Этот электросуперкар имеет заявленную мощность 1876 л.с. и нацелен на титул «самого быстрого авто в мире». Компания также упоминает о LiDAR высокого разрешения для функций автономного вождения.

Производство планируют запустить в 2027 году. Для этого Dreame сотрудничает с BNP Paribas и строит завод вблизи Берлина. Там будут выпускать не только этот суперкар, но и другие модели, включая кроссовер в стиле Rolls-Royce Cullinan.

Пока деталей об электромобиле немного, и компания не раскрывает ключевых технических нюансов. Это вызывает скепсис, но примеры вроде Xiaomi показывают, что новые игроки из Китая могут быстро выходить на рынок и даже устанавливать рекорды.

Интересно, что концепция перекликается с Tesla Roadster, который еще в 2017 году получил обещание пакета от SpaceX с «реактивными микродвигателями» и разгоном до 100 км/ч за 1,1 секунды. Разница заключается в подходе: Tesla планирует использовать сжатый воздух, тогда как Dreame — твердотопливные ракетные ускорители. Это автоматически вызывает более сложную «заправку» и потерю нулевых выбросов при использовании ускорителей. Итак, возникает вопрос, действительно ли такой автомобиль можно назвать электромобилем?

На данный момент Dreame Nebula NEXT 01 Jet Edition выглядит как смелый эксперимент. Идея обойти ограничения шин с помощью ракетной тяги звучит эффектно, но пока больше похожа на концепт, чем на готовый продукт.

Источник: electrek