Новости Игры 06.09.2023 в 08:30

Лучший фансервис: в Baldur’s Gate 3 Larian за месяц переделали эпилог Карлах из-за недовольства игроков

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

В интервью на официальном канале Dungeons & Dragons основатель и CEO Larian Studios Свен Винкt рассказал о том, как команда в сверхбыстром режиме исправляет недостатки Baldur’s Gate 3 в ответ на критику сообщества.

«Мы создали нашу студию так, чтобы она могла работать 24 часа в сутки. У нас есть студии в Малайзии, у нас есть студии в Европе, у нас есть канадская студия, так что мы можем фактически передавать работу… Это значит, что если кто-то в Европе создал функцию, на следующий день они узнают, работает она или нет, поэтому что она уже прошла проверку качества».

Винке рассказал об автоматизированных программах тестирования, которые Larian разрабатывает параллельно с играми: «У нас есть системы, которые сообщают вам еще до того, как вы внесли изменения: «Ты сломал это! Иди и исправляй снова». Это также помогает и позволяет нам оперативно реагировать на то, что мы слышим в сообществе».

Baldur's Gate 3

От игроков поступило много критики по эпилогу Карлах. На самом деле огорчает, когда ветви любимых персонажей оканчиваются без достойного прощания. Совершенно новая сцена была написана, озвучена, анимирована и выпущена в течение месяца.

«В течение недели актрисе [Саманте Беарт] позвонили… сначала была написана сцена, она пошла быстро, потом была записана с помощью настроенного [производственного] конвейера, она попала в кинематографическую команду, они потратили две недели, потом мы работали над тем, чтобы вставить всё, а затем это просто завернули в следующий патч, который был в разработке».

«Вы можете сделать все действительно хорошо, только если максимально устраните все барьеры между разработчиками и игроками. В этом есть риски, все может пойти неправильно, иногда вы слишком открыты или говорите что-то не так… Но если этого не делать, становитесь слишком закрытыми. Вы не можете делать крутые вещи в бункере».

«В Baldur’s Gate 3 быстрое сексуальное возбуждение персонажей было багом, мы это исправили» – CEO Larian Свен Винке

Источник: PC Gamer

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