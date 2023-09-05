«В Baldur’s Gate 3 быстрое сексуальное возбуждение персонажей было багом, мы это исправили» – CEO Larian Свен Винке

Недавний спидран до первого сексуального контакта в Baldur’s Gate 3 за 8 минут казался слишком быстрым. Действительно, в подобных играх нужно долго и тщательно выстраивать отношения, прежде чем перейти «к делу». За прошедшее время спидранер Mae улучшил собственное достижение в челендже Sex Any% до невероятных 2 минут. Но, по словам, CEO Larian подобная похотлівость персонажей – баг, который уже исправлен.

В разговоре с TheGamer Свен Винке признался, что во время запуска романтическая сторона игры содержала баги:

«Итак… это была ошибка. Пороги одобрения были слишком низки, когда мы выпустили игру. Вот почему компаньоны были такими легко доступными в начале. Это не должно быть так. С тех пор мы это исправили, по крайней мере, для некоторых из них. Мы все еще исправляем несколько из них… Многим людям это понравилось. Но это было слишком быстро. Это должно было имитировать настоящие отношения».

Глава Larian добавил, что поступать подобным образом в реальной жизни было бы проблематично. В Baldur’s Gate 3 были установлены слишком низкие пороги одобрения, из-за чего персонажи выглядели слишком возбужденными. Но у спидрана Sex Any% пока сохраняется перспектива, ведь правки все еще продолжаются.

По словам Свена Винке, больше всего было испорчено поведение Гейла: «Это не было задумано. Особенно Гейл. [Он] не должен был быть здесь мгновенно».

Для Baldur’s Gate 3 вышел уже второй патч, и зная другие игры Larian, следует ожидать исправлений и геймплейных изменений в течение долгого времени. При этом общее состояние игры в целом хорошее, наибольшей проблемой кажутся «тормоза» в третьем акте. Да и вообще, игры с огромным количеством различных механик выглядят лучше через некоторое время после официального запуска.

Источник: TheGamer