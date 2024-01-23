Новости Military Tech 23.01.2024 в 11:43 comment views icon

«Лучший танк НАТО»: прототип британского Challenger 3 на фото. Должен стать на вооружение в 2027-м

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Юрий Орос

Автор новин

«Лучший танк НАТО»: прототип британского Challenger 3 на фото. Должен стать на вооружение в 2027-м

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Совместное немецко-британское предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) обнародовало изображение первого прототипа основного боевого танка (ОБТ) британской армии Challenger 3 после завершения строительства новой машины на заводе в Телфорде, Англия.

Первые публичные изображения прототипа были обнародованы на международной конференции IQPC по бронетехнике в Лондоне, а испытания ожидаются в скором времени. В общей сложности запланировано 18 месяцев испытаний на полигонах в Великобритании и Германии. Будет разработано восемь прототипов.

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Программа Challenger 3 нацелена на создание лучшего танка в НАТО… и построит основной цифровой боевой танк с сетевой поддержкой, который предоставит солдату кардинально новые возможности и обеспечит сдерживание 21 века вплоть до момента снятия с вооружения [запланированного на 2040 год]. Первый прототип… начнет испытание в ближайшие недели.

— Рори Брин, директор по стратегии и будущему бизнесу RBSL.

Элементы, установленные на прототипе предназначены для интеграции на 148 серийных танках в рамках более широкой программы Challenger 3 стоимостью 800 миллионов фунтов стерлингов, включают 120-мм гладкоствольную пушку Rheinmetall, цифровую башню, прицелы для дневной и ночной наводки, систему брони. Улучшение мобильности также включает в себя внедрение гидрогазовой подвески третьего поколения и более мощного двигателя.

RBSL может производить новые машины с нуля, если Министерство обороны Великобритании предоставит соответствующий заказ. Сейчас у компании контракт только на модернизацию Challenger 2, передает Breaking Defence.

Исправность и оперативная готовность парка Challenger 2 британской армии вызывает споры в политических кругах Великобритании и актуальнее, чем когда-либо, после того, как Великобритания обязалась передать основные боевые танки Украине в 2023 году.

Как ранее сообщал Breaking Defense, генерал-лейтенант Роберт Макгоуэн, начальник штаба обороны по финансовому и военному потенциалу, отрицал, что решение Лондона передать Киеву 14 подержанных машин сократило «операционные активы» британской армии в части основных боевых танков почти на треть.

Первоначальная оперативная способность Challenger 3 запланирована на 2027 год.

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