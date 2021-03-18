Lucid Air станет первым автомобилем с поддержкой Dolby Atmos

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Премиальный электрический седан Lucid Air, поставки которого должны стартовать уже в этом году, станет первым в мире автомобилем с поддержкой технологии Dolby Atmos. Компания сообщила, что система Surreal Sound обеспечит пассажиров захватывающим звуком и будет предустановлена по умолчанию в модификациях Air Grand Touring и Air Dream Edition. Владельцы версий Air Touring и Air Pure смогут установить ее в качестве опции.

Владельцам Lucid Air также надо будет оформить подписку на потоковый сервис с поддержкой Dolby Atmos, например, Tidal. Lucid Motors планирует предлагать 6 месяцев бесплатного пользования сервиса для моделей Air Grand Touring и Air Dream Edition.

Аудиосистема Surreal Sound состоит из 21 динамика. Они расположены по всему периметру салона, чтобы пассажиры могли «почувствовать» движение музыки. Surreal Sound будет также использовать направленные акустические сигналы для вывода уведомлений и других предупреждений. Например, сигнализируя об автомобиле в слепой зоне или непристегнутом ремне безопасности.

Компания пока не уточняет во сколько обойдется установки системы Surreal Sound в качестве опции. А вот версия Air Grand Touring, которая по умолчанию получит поддержку Dolby Atmos, оценивается минимум в $131500.

Источник: Engadget