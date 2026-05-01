Самый большой аккумулятор и динамики Dolby Atmos: Motorola представила два новых бюджетника Moto G37 и Moto G37 Power

Большое объявление Motorola содержало не только три новых Razr, Moto G87 и Moto G47. Компания также официально представила Moto G37 и Moto G37 Power. У них есть несколько интересных характеристик, которые выделяют модели среди других.





G37 оснащен 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, процессором MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64/128/256 ГБ расширяемого хранилища UFS 2.2 и аккумулятором емкостью 5 200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт. Смартфон работает на Android 16.

На задней панели размещена камера 50 МП (в некоторых рынках — одна, в других — в паре с ультраширокоугольной 8 МП), а фронтальная камера для селфи имеет разрешение 8 МП. Телефон имеет рейтинг IP64 для защиты от пыли и брызг, а также сертификат MIL-STD-810H по надежности. Он оснащен стереодинамиками и разъемом для наушников 3,5 мм. Смартфон будет доступен в цветах Pantone Impenetrable, Pantone Capri, Pantone Nautical Blue и Pantone Fuchsia Red.

«Стоит отметить, что Moto G37 Power получил заметно больший аккумулятор, чем другие недавние модели серии Moto G с пометкой Power, в частности американская Moto G Power 2026. Motorola планирует выпустить G37 Power на глобальных рынках в ближайшие недели; стартовая цена для еврозоны будет составлять €279», — сообщает Notebookcheck.

Moto G37 Power идентичен с двумя исключениями: аккумулятор емкостью 7 000 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт и реверсивной проводной зарядки 6 Вт; в плане оперативной памяти и хранилища — 4/8 ГБ первой и 128/256 ГБ второй с сохранением слота для microSD. G37 Power, похоже, имеет только одну версию задней камеры — без ультраширокоугольного модуля.





Динамики G37 настроены для Dolby Atmos и поддерживают Wired Hi-Res Audio. Камера 50 МП использует технологию quad-pixel binning для вывода 12,5 МП снимков, а оба устройства способны снимать видео в разрешении 2K при 30 кадрах в секунду. Стандартный G37 оценен в €249. Конкретная дата начала продаж и перечень стран пока не объявлены.

Источник: GSM Arena