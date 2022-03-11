ЛУН Місто запустил сервис «Полезная карта», отображающий информацию о супермаркетах, аптеках, почтовых отделениях и т.п.

ЛУН Місто запустил «Полезную карту» – сервис, который помогает украинцам выживать во время войны в городах и селах Украины. «Полезная карта» в реальном времени отображает информацию о работающих супермаркетах, аптеках, почтовых отделениях.

Цель «Полезной карты» – объединить информацию, необходимую людям для жизни во время войны. Данные для сервиса команда ЛУН Місто собирает в открытых источниках и непосредственно от бизнеса (аптек, супермаркетов и т.д.). Информация, касающаяся ВСУ, ТРО или боевых действий на карте не публикуется.

Пользоваться картой можно с мобильного и рабочего стола. Информация на карте обновляется сразу, как только ее обновляет источник данных (например, сеть Новой Почты).

Команда «Полезной карты» просит пользователей информировать, какие данные еще нужны на карте – для этого достаточно заполнить форму bit.ly/help-map.