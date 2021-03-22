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Львів затвердив програму цифрового перетворення до 2025 року

Львів затвердив програму цифрового перетворення до 2025 року

Львів затвердив програму цифрового перетворення до 2025 року


Львівська міська рада на сьогоднішньому засіданні схвалила Програму цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, повідомила пресслужба Мінцифри.

У відомстві привітали затвердження документу та назвали його прийняття «‎‎черговим кроком на шляху до побудови найзручнішої країни у світі, де кожен українець користується доступними онлайн-сервісами».

Як повідомляється, попередня така програма діяла у Львові з 2016 року та, як стверджують у Мінцифрі, вивела Львів в лідери у сфері впровадження електронного урядування та розумного міста (smart city). Нова ж програма спрямована на досягнення світових стандартів надання е-послуг для мешканців громади, а також покликана забезпечити відкритість влади міста, ефективність управління та впровадження інформаційних технологій у всіх сферах.

Завдання програми:

  • Забезпечення однакового рівня доступу до всіх електронних послуг та сервісів для мешканців усіх населених пунктів Львівської міської територіальної громади.

  • Понад 50% користувачів отримуватимуть послуги онлайн (в тому числі адміністративні).

  • Підвищення рівня автоматизації управлінських процесів Львівської міської ради, а також комунальних підприємств та установ міста.

  • Модернізація всіх сфер діяльності міста — охорона здоров’я, освіта, культура, транспорт, безпека, доброустрій тощо.

  • Забезпечення рівня цифрової грамотності населення на рівні «вище середнього».

Для реалізації цих завдань передбачено загалом 55 проєктів у 16 напрямках. Серед яких — ІТ-інфраструктура, електронні послуги, відкриті дані, електронна демократія, цифрова грамотність, кібербезпека, е-освіта, е-охорона здоров’я, смарт-мобільність, смарт-довкілля тощо. Поки що ніяких подробиць щодо цих проєктів немає, як і чітких термінів їх реалізації.

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