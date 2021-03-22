Львів затвердив програму цифрового перетворення до 2025 року





Львівська міська рада на сьогоднішньому засіданні схвалила Програму цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, повідомила пресслужба Мінцифри.

У відомстві привітали затвердження документу та назвали його прийняття «‎‎черговим кроком на шляху до побудови найзручнішої країни у світі, де кожен українець користується доступними онлайн-сервісами».

Як повідомляється, попередня така програма діяла у Львові з 2016 року та, як стверджують у Мінцифрі, вивела Львів в лідери у сфері впровадження електронного урядування та розумного міста (smart city). Нова ж програма спрямована на досягнення світових стандартів надання е-послуг для мешканців громади, а також покликана забезпечити відкритість влади міста, ефективність управління та впровадження інформаційних технологій у всіх сферах.

Завдання програми:

Забезпечення однакового рівня доступу до всіх електронних послуг та сервісів для мешканців усіх населених пунктів Львівської міської територіальної громади.

Понад 50% користувачів отримуватимуть послуги онлайн (в тому числі адміністративні).

Підвищення рівня автоматизації управлінських процесів Львівської міської ради, а також комунальних підприємств та установ міста.

Модернізація всіх сфер діяльності міста — охорона здоров’я, освіта, культура, транспорт, безпека, доброустрій тощо.

Забезпечення рівня цифрової грамотності населення на рівні «вище середнього».

Для реалізації цих завдань передбачено загалом 55 проєктів у 16 напрямках. Серед яких — ІТ-інфраструктура, електронні послуги, відкриті дані, електронна демократія, цифрова грамотність, кібербезпека, е-освіта, е-охорона здоров’я, смарт-мобільність, смарт-довкілля тощо. Поки що ніяких подробиць щодо цих проєктів немає, як і чітких термінів їх реалізації.