Львів затвердив програму цифрового перетворення до 2025 року
Львівська міська рада на сьогоднішньому засіданні схвалила Програму цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, повідомила пресслужба Мінцифри.
У відомстві привітали затвердження документу та назвали його прийняття «черговим кроком на шляху до побудови найзручнішої країни у світі, де кожен українець користується доступними онлайн-сервісами».
Як повідомляється, попередня така програма діяла у Львові з 2016 року та, як стверджують у Мінцифрі, вивела Львів в лідери у сфері впровадження електронного урядування та розумного міста (smart city). Нова ж програма спрямована на досягнення світових стандартів надання е-послуг для мешканців громади, а також покликана забезпечити відкритість влади міста, ефективність управління та впровадження інформаційних технологій у всіх сферах.
Завдання програми:
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Забезпечення однакового рівня доступу до всіх електронних послуг та сервісів для мешканців усіх населених пунктів Львівської міської територіальної громади.
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Понад 50% користувачів отримуватимуть послуги онлайн (в тому числі адміністративні).
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Підвищення рівня автоматизації управлінських процесів Львівської міської ради, а також комунальних підприємств та установ міста.
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Модернізація всіх сфер діяльності міста — охорона здоров’я, освіта, культура, транспорт, безпека, доброустрій тощо.
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Забезпечення рівня цифрової грамотності населення на рівні «вище середнього».
Для реалізації цих завдань передбачено загалом 55 проєктів у 16 напрямках. Серед яких — ІТ-інфраструктура, електронні послуги, відкриті дані, електронна демократія, цифрова грамотність, кібербезпека, е-освіта, е-охорона здоров’я, смарт-мобільність, смарт-довкілля тощо. Поки що ніяких подробиць щодо цих проєктів немає, як і чітких термінів їх реалізації.