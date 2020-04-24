Ляшко: в ближайшее время начнем массовое ИФА-тестирование населения на антитела к коронавирусной болезни COVID-19





В ближайшее время в Украине, с большой долей вероятности, будет запущено массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2 (ранее он именовался 2019-nCoV). Об этом в эфире программы «Право на владу» на канале 1+1 заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки; их регистрируют как украинские производители, также есть немецкие и американские аналоги.

«Главное, чтобы подтвердили [эффективность — прим.ред.] именно этих ИФА-тестов на антитела к новому коронавирусу. Сейчас появилось большое количество тестов на коронавирус. Но коронавирус у нас в Украине циркулировал и раньше, поэтому мы можем показать, что да, есть антитела к коронавирусу, но они не защитят от развития коронавирусной болезни [COVID-19]. Так что нам необходимо быть уверенными, что это соответствующий ИФА-тест на соответствующие антитела к соответствующему коронавирусу». Виктор Ляшко, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины.

По словам Ляшко, Украина может стать пятой страной в мире с массовой ИФА-диагностикой населения на антитела против коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас такие тесты делают в Германии и США.

«Я думаю, что в ближайшее время будет запущено массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это позволит узнать, кто переболел, а кто — нет, у кого есть иммунитет. Пока у нас нет конкретных научных данных, сколько времени будет сохраняться иммунитет. Исходя из тех данных, что есть сейчас, можно сказать, что у тех, кто имеет такие антитела, иммунитет сохраняется три месяца».

Чиновник также отметил, что в настоящее время для выявления коронавируса в организме используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), добавив, что в первые три дня инкубационного периода этот тест неэффективен.

Источник: YouTube