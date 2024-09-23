M-Hero 917 Dragon Armor Edition: мощный электровнедорожник от Dongfeng с запасом хода до 1032 км

Dongfeng объявила о выпуске нового электрического внедорожника M-Hero 917 Dragon Armor Edition. Автомобиль имеет эксклюзивный цвет Desert Storm Military Yellow и контрастную серебристую крышу.

Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition получил уникальную вертикальную компоновку решетки радиатора, полностью закрытые колеса, широкие крылья в военном стиле, легкую переднюю дугу и многофункциональный кронштейн запасного колеса сзади. Кронштейн предварительно оснащен расширительным портом для флагштока и кронштейном стоп-сигнала высокого положения.

Кроме того, внедорожник оснащен многофункциональным задним буксировочным крюком и интегрированным разъемом питания для автофургона. Автомобиль рассчитан на буксировку прицепа максимальным весом до 2,5 тонны, что делает его пригодным для буксировки фургонов, мотоциклов и лодок. Дополнительные конфигурации включают колпаки колес, боковые ящики для инструментов, платформы на крыше, вспомогательные фары дальнего света, передние и задние габаритные фонари, отверстия для буксировки и электрические разъемы.

В автомобиле используются материалы из углеродного волокна аэрокосмического класса, которые покрывают такие ключевые части, как передний и задний металлические бамперы, капот и крыша. Углеродное волокно занимает 22,3% поверхности автомобиля. На внешних кронштейнах внедорожника крепятся разнообразные инструменты для уличного использования, в том числе пожарный топор, топливный бак, лопата и огнетушитель.

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Размеры нового Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition составляют 5052х2150х2059 мм с колесной базой 2950 мм. Автомобиль предлагается в версиях EV (электромобиль) и EREV (электрический автомобиль с расширенным запасом хода, использующий ДВС для выработки электроэнергии). Стандартный электромобиль имеет систему привода с четырьмя моторами с общей выходной мощностью 800 кВт. Запас хода по циклу CLTC составляет до 505 км. Версия EREV оснащена системой расширения запаса хода 1,5 Т с максимальной мощностью 145 кВт. Эта версия способна преодолеть до 1032 км.

Электрический внедорожник Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition поступит в продажу с 24 сентября по цене от $109 тыс. до $123 тыс.

Источник: carnewschina