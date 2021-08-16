Мала академія наук під егідою ЮНЕСКО побудує в Києві «Міжнародний дитячий науковий центр» з надсучасним обладнанням [фото, відео]





У столичній Пущі-Водиці відбулася презентація проєкту Міжнародного центру дитячої наукової творчості. У пресконференції з нагоди презентації взяли участь Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, керівник апарату Адміністрації Президента Олексій Дніпров, генеральний директор ЮНЕСКО в секторі природничих наук і з питань діяльності Міжурядової океанографічної комісії Жан-поль Жуст Нґоме Абьяґа, віцепрезидент Національної академії наук Олег Рафальський і президент Малої академії наук Станіслав Довгий.

Надсучасний науковий центр зводять за ініціативи МАН під егідою ЮНЕСКО, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук для проведення всеукраїнських і міжнародних заходів, підготовки освітян і молодих науковців. У межах заходу відбулися екскурсія територією майбутнього Міжнародного центру дитячої наукової творчості та закладання капсули часу, послання для якої писали МАНівці – переможці міжнародних конкурсів, а також Президент України Володимир Зеленський, Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет і президент МАН Станіслав Довгий.

«Відкриття Міжнародного центру дитячої наукової творчості – це передусім успішний розвиток науки. Понад 6 тисяч вчителів сьогодні залучені в ту спільноту, яка зветься Малою академією наук і має статус центру наукової освіти ЮНЕСКО. Саме МАНівці мають найбільший вплив на стартап-рух в Україні, а Мала академія наук популяризує, зокрема, STEM-освіту в державі. Відчуваю велику гордість за нашу молодь, освіту та науку. Тільки вперед!», – наголосив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Під час пресконференції було продемонстровано макет майбутнього комплексу. Наразі до проєктування та обладнання 12 лабораторій природничих наук, технологій, інженерії та математики залучені фахівці з національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA, Європейської організації з ядерних досліджень CERN, Аргонської національної лабораторії.

«В усій Європі немає такого центру з науковими лабораторіями, який міг би прийняти 500 школярів. Найбільш знаний на сьогодні – XLAB у Ґеттінґені – має 2 чи 3 лабораторії, де можуть перебувати 12 учнів. Натомість ця локація дасть можливість проводити міжнародні змагання найвищого рівня саме в Україні. Це престиж і авторитет нашої країни як інтелектуальної та високотехнологічної держави. До 2017 року, на жаль, українські школярі практично не брали участі в міжнародних конкурсах. А на сьогодні їм доступні понад 50 конкурсів, діти привозять понад 180 нагород на рік. Ми вийшли на рівень, коли вже нам пропонують міжнародні олімпіади проводити в Україні. Такі заходи відвідують президенти країн. Це топрівень», – зазначив президент МАН Станіслав Довгий.

Центр матиме власну обсерваторію та лабораторію прототипування, завдяки яким молоді дослідники космосу та винахідники зможуть працювати із сучасним обладнанням. А ще – всю необхідну інфраструктуру для освітніх і конкурсних подій: 3 конференц-зали, кінолекційну залу та сферичний кінотеатр. Подбали й про власну систему енергозабезпечення, готель для викладачів і молодіжний хостел, їдальню та спортивно-оздоровчий комплекс.

Джерело: МОН