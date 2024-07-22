Manga Media выпустит мистический комикс «Ворон» Джеймса О’Барра — на украинском и с восстановленными сценами

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Рассказываем об особенностях издания и его актуальности для украинцев сейчас.

22 августа украинские кинотеатры покажут новую экранизацию культового графического романа Джеймса О’Барра «Ворон». В то же время издательство Manga Media анонсировало выход первого украиноязычного издания этого легендарного комикса. Такая синхронизация позволит поклонникам сравнить оригинальное произведение с его киноадаптацией.

«Украинцам как ни одной другой нации присуще обостренное чувство справедливости.

Особенно сейчас в условиях войны, когда наши ребята бок о бок защищают правду и мир. Поэтому графический роман Джеймса О’Барра просто обязан был выйти на украинском языке именно сейчас, ведь он о справедливости и праведной мести, — говорит руководитель издательства Manga Media Светлана Азарова. — Думаем, наши читатели остро нуждаются сейчас в этом издании. Образ Эрика — это образ мстителя-победителя, который даже после смерти — наносит удар своим врагам, откровенно говоря: „Бойтесь, ибо я иду за вами“».

Особенности украинского издания

Украинское издание «Ворона» будет содержать новое вступление от автора, дополнительные материалы и восстановленные сцены. Читатели смогут выбрать одну из двух суперобложек: классическую оригинальную или киновариант с изображением Билла Скарсгорда (Bill Skarsgård), исполнителя главной роли в новом фильме.

Сюжет «Ворона»

«Ворон» рассказывает историю Эрика Дрейвена, который возвращается из потустороннего мира, чтобы отомстить за жестокое убийство своей невесты и себя. Мистический проводник-ворон сопровождает его в этой миссии. Комикс исследует темы любви, трагедии, мести и возрождения, став символом борьбы против несправедливости и преступности.

Джеймс О’Барр создал «Ворона» под влиянием личной трагедии. В 1978 году его невесту Беверли сбил пьяный водитель. Ища способ справиться с горем, О’Барр присоединился к морской пехоте. Именно во время службы в Берлине он начал работу над комиксом, вдохновляясь собственным опытом и газетной историей об убийстве молодой пары.

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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