Римейк мистического экшн-триллера «Ворон» с Биллом Скарсгардом выйдет в Украине 22 августа

Фильм экранизирует культовый комикс Джеймса О’Барра и перезапускает легендарную франшизу, которая стартовала с адаптации от режиссера Алекса Прояса с Брэндоном Ли в главной роли.

Новую версию режиссирует Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник»), а в главных ролях предстают Билл Скарсгард («Оно»), певица и номинантка на «Грэмми» FKA Twigs и Дэнни Хьюстон («Люди Икс: Росомаха», «Робин Гуд»), как ведущий антагонист.

Сандерс также выступил соавтором сценария, который он посвятил Брэндону Ли — сыну Брюса Ли и исполнителю главной роли в первой экранизации, который трагически погиб во время съемок.

Главным героем римейка остается музыкант Эрик Дрейвен, который вместе со своей девушкой Шелли Уэбстер погибает от рук жестоких воров, которые контролируют весь город. Однако жажда мести за любимую оказывается сильнее смерти, поэтому Эрик возрождается из мертвых и ступает на путь возмездия. Повсюду его сопровождает Ворон — мистическая птица, которая уносит души в страну мертвых, но может помочь в борьбе за справедливость.

Новый «Ворон» выйдет в украинских кинотеатрах 22 августа.