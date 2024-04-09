Новости Новости 09.04.2024 в 15:49 comment views icon

Март 2024 года — самый жаркий в истории наблюдений. И это 10-й подряд месяц, который бьет температурные рекорды

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Каждый месяц, начиная с апреля 2023-го, бил собственные рекорды температуры — и март текущего года лишь поддержал эту неутешительную статистику, сообщает служба мониторинга изменения климата Европейского Союза.

Средняя температура воздуха на поверхности составила 14,14°C в марте, что на 0,1°C выше предыдущего максимума, установленного в марте 2016 года, и на 1,68°C выше, чем в доиндустриальный период.

Березень 2024 року — найгарячіший в історії спостережень. І це 10-й поспіль місяць, що б'є температурні рекорди
Глобальные месячные аномалии температуры воздуха относительно доиндустриального уровня — с января 1940 г. до марта 2024 г.

Всего с апреля 2023-го по март 2024 года средняя глобальная температура была на 1,58°C выше доиндустриального периода 1850-1900 годов. Парижское климатическое соглашение предусматривает ограничение повышения температуры на 1,5°C выше среднего значения до индустриального периода.

«Глядя на такие записи — месяц за месяцем — становится ясно, что наш климат меняется, и меняется очень быстро», — говорит заместитель руководителя службы мониторинга C3S Саманта Берджесс.

12-месячный период, который завершился мартом, также стал самым жарким 12-месячным периодом, зарегистрированным на планете — как, собственно, и весь 2023 год (опять же, учитывая только годы, в которые велись наблюдения).

Экстремальная погода и высокие температуры имели негативные последствия — в частности в Южной Африке, где засуха уничтожила урожай и оставила миллионы людей на грани голода. В Венесуэле в январе-марте зафиксировано рекордное количество лесных пожаров.

Люди стоять у черзі за водою під час посухи. Булавайо, Зімбабве, 7 березня 2024 року. Фото: Reuters
Люди стоят в очереди за водой во время засухи в Булавайо, Зимбабве, 7 марта 2024 года. Фото: Reuters

Служба мониторинга изменений климата ЕС отмечает, что основной причиной чрезвычайной жары были выбросы парниковых газов, вызванные человеческой деятельностью — и они только усилились явлением Эль-Ниньо, что нагревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана.


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