Март 2024 года — самый жаркий в истории наблюдений. И это 10-й подряд месяц, который бьет температурные рекорды

Каждый месяц, начиная с апреля 2023-го, бил собственные рекорды температуры — и март текущего года лишь поддержал эту неутешительную статистику, сообщает служба мониторинга изменения климата Европейского Союза.

Средняя температура воздуха на поверхности составила 14,14°C в марте, что на 0,1°C выше предыдущего максимума, установленного в марте 2016 года, и на 1,68°C выше, чем в доиндустриальный период.

Всего с апреля 2023-го по март 2024 года средняя глобальная температура была на 1,58°C выше доиндустриального периода 1850-1900 годов. Парижское климатическое соглашение предусматривает ограничение повышения температуры на 1,5°C выше среднего значения до индустриального периода.

«Глядя на такие записи — месяц за месяцем — становится ясно, что наш климат меняется, и меняется очень быстро», — говорит заместитель руководителя службы мониторинга C3S Саманта Берджесс.

12-месячный период, который завершился мартом, также стал самым жарким 12-месячным периодом, зарегистрированным на планете — как, собственно, и весь 2023 год (опять же, учитывая только годы, в которые велись наблюдения).

Экстремальная погода и высокие температуры имели негативные последствия — в частности в Южной Африке, где засуха уничтожила урожай и оставила миллионы людей на грани голода. В Венесуэле в январе-марте зафиксировано рекордное количество лесных пожаров.

Служба мониторинга изменений климата ЕС отмечает, что основной причиной чрезвычайной жары были выбросы парниковых газов, вызванные человеческой деятельностью — и они только усилились явлением Эль-Ниньо, что нагревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана.