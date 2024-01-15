NASA подтвердило, что 2023 год — самый жаркий в истории наблюдений. Но в 2024-м может быть еще «горячее»

В 2023 году на Земле было примерно на 1,4°C теплее, чем в среднем в конце 19 века, когда только стартовали измерения.

Мир уверенно приближается к предельному показателю Парижского климатического соглашения, подписанному странами в 2015 году и предусматривающему ограничение роста средней температуры до 1,5°C (или значительно ниже 2°C) от доиндустриальных уровней.

Согласно ежегодному анализу NASA, глобальная температура в прошлом году также была на 1,2°C выше средней, зафиксированной за базовый период (тот, что обычно в агентстве берут для сравнения) 1951-1980 годов.

Самым жарким месяцем в 2023 году и вообще в истории наблюдений был июль. Согласно данным Европейского сервиса мониторинга климата (C3S), средняя температура в июле на треть градуса превысила рекорд 2019-го года (обычно рекорды побиваются лишь на десятые или сотые градуса).

«Отчет подтверждает то, что пережили миллиарды людей по всему миру в прошлом году; мы столкнулись с климатическим кризисом», — сказал администратор NASA Билл Нельсон. «От чрезвычайной жары до лесных пожаров и повышения уровня моря мы видим, что наша Земля меняется».

Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда (GISS), сказал, что изменение температуры в основном вызвано «нашими выбросами ископаемого топлива».

В целом все последние 10 лет — самые теплые в истории наблюдений, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) недавно сообщило, что у 2024-й есть шанс «один к трем», чтобы превзойти предыдущие «достижения».

«Мы будем продолжать бить рекорды, пока выбросы парниковых газов будут расти», — сказал Шмидт. «И, к сожалению, в прошлом году мы снова установили новый рекорд выбросов парниковых газов».

Хотя ученые обладают убедительными доказательствами того, что долгосрочная тенденция к потеплению на планете обусловлена деятельностью человека, они все еще исследуют другие явления, которые могут влиять на ежегодные или многолетние изменения климата, такие как Эль-Ниньо, загрязнение, а также извержение вулканов.

В мае 2023 года океан перешел от Ла-Нинья к Эль-Ниньо Эль-Ниньо и Ла-Нинья — характерные для экваториальной зоны Тихого океана противоположные экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления, которые длятся около шести месяцев. Феномен Эль-Ниньо состоит в резком повышении температуры (на 5-9 °C) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) на площади около 10 млн км². Ла-Нинья – противоположность Эль-Ниньо, проявляется как снижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны Тихого океана. (явление, часто совпадающее с самыми жаркими годами в истории). Однако рекордные температуры во второй половине 2023 года произошли еще до пика текущего события. Ученые ожидают, что наибольшее влияние Эль-Ниньо произойдет в феврале, марте и апреле.

Ученые также исследовали возможные последствия извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года, который выбросил в стратосферу водяной пар и мелкие частицы, и, как оказалось, привел к общему небольшому охлаждению примерно на 0,1°C в южном полушарии.

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Источник: NASA