Мартин Скорсезе говорит, что «не намерен уходить на пенсию» и планирует снять «Жизнь Иисуса» и «Синатру»

На днях во время пресс-конференции в Турине 81-летний Мартин Скорсезе развеял слухи о возможном завершении карьеры. Легендарный режиссер рассказал о своих планах реализовать давние замыслы — снять фильмы о жизни Фрэнка Синатры и Иисуса Христа.

«Я не намерен уходить на пенсию. Фильм о Фрэнке Синатре только отложен, тогда как над лентой об Иисусе я работаю. Надеюсь, Бог даст мне силы и деньги, чтобы завершить их», — отметил Скорсезе.

По некоторым предположениям, отсрочка «Синатры» связана с отсутствием разрешения от семьи покойного певца на съемки биографической ленты. В то же время сценарий «Жизнь Иисуса» претерпевает постоянные изменения, но Скорсезе планирует реализовать проект в ближайшем будущем. Главную роль в фильме исполнит Эндрю Гарфилд («Социальная сеть», «Тик-так… БУМ!»).

Сейчас Мартин Скорсезе снимает в Италии документальный фильм о древних кораблекрушениях. Съемки начались на прошлой неделе. Кроме этого, режиссер намекнул на возможную экранизацию романа Мэрилин Робинсон «Дом».

Мартин Скорсезе — один из самых известных режиссеров современности, чья карьера насчитывает более полувека. Он является автором таких фильмов, как «Таксист» (1976), «Бешеный бык» (1980), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995) и «Волк с Уолл-Стрит» (2013).

Скорсезе известен своим уникальным режиссерским стилем и вниманием к деталям. Его фильмы часто исследуют темы преступности, веры и человеческой природы.

Источник: World of Reel