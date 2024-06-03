MaxxPro — американский «броневик», устоявший под атаками БПЛА и минометов в Украине

Видео боя вблизи Часового Яра Донецкой области показывает бронемашину MaxxPro производства США, которая противостоит серии прямых российских ударов. Несмотря на три мощных взрыва MaxxPro уверенно следовал своим путем. По сообщениям, эпизод произошел в районе Часов Яр в Донецкой области Украины, где в последние месяцы идут боевые действия между Россией и Украиной. MaxxPro на видео атаковали из минометов и беспилотников.

MaxxPro — американский MRAP (колесный бронетранспортер, защищенный от мин и засад), разработанный американской компанией Navistar Defence и израильской Plasan Sasa, является действующей бронированной машиной Корпуса морской пехоты США. MaxxPro был создан, чтобы помочь защитить солдат в Ираке от самодельных взрывных устройств. С 2007 года, когда он стал на вооружение, он спас тысячи жизней, а теперь спасает и украинских бойцов.

M1224 MaxxPro находятся на вооружении в 21 стране. По иронии судьбы, по меньшей мере 70 машинами сейчас пользуется движение «Талибан» в Афганистане — их бросили выведенными из строя во время отхода американские военные. Всего построено около 9000 машин.

Бронемашина имеет V-образный корпус, который отражает взрывы от экипажа. Он разработан выдерживать огонь из баллистического оружия, взрывы мин, самодельные взрывные устройства. Автомобиль рассчитан на 12 посадочных мест. Он оснащен пулеметом калибра 7,62 мм или 12,7 мм. Машина весом до 14,5 т с размерами 7,2 х 2,5 х 3 м имеет 9,3 л двигатель мощностью до 375 л.с. В разных вариантах MaxxPro имеет грузоподъемность от 1,6 до 5 т.

«MaxxPro — это как красная тряпка для русских. Они нацеливают на него все, что имеют, но они почти неуничтожимы», — сказал The Times украинский боец.

В прошлом году США объявили, что пришлют Украине 200 автомобилей в рамках пакета военной помощи. Машины неоднократно попадали под обстрелы, но как правило спасали военных, которые были внутри. Впрочем, как и другая военная техника, MaxxPro теряются на фронте. OSINT-еры из Oryx оценивают визуально подтвержденные потери украинских M1224 MaxxPro в количестве 90 единиц.

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Источники: Business Insider, Wikipedia