Mazda вводит подписку на функции автомобилей: что это значит для водителей?

Подписка на функции автомобиля все чаще становится одним из инструментов привлечения дополнительного дохода автопроизводителями. Теперь на эту кривую дорожку стала и компания Mazda.

Несколько владельцев автомобилей Mazda сообщили, что получили оповещение об окончании бесплатной пробной версии Mazda Connected Services. А значит через 60 дней им придется платить ежемесячную подписку в размере $10, чтобы продлить доступ к таким функциям, как удаленный запуск двигателя.

Mazda предлагала свои сервисы Connected Services как бесплатную трехлетнюю пробную версию для покупателей новых автомобилей, начиная с 2019 года. Ранее компания продлевала этот пробный период, но теперь больше не планирует этого делать. Таким образом, автовладельцам теперь предлагается платить за некоторые функции. Однако водители не готовы платить за них, особенно за возможность дистанционного запуска, которая когда-то была встроена прямо в брелоки.

Mazda сообщает, что рекламирует Connected Services с 2019 года как бесплатную трехлетнюю пробную версию, которая потребует подписки после окончания пробного срока. Кроме дистанционного запуска, пакет предлагает дистанционный доступ без ключа, информацию о состоянии автомобиля, например уровень топлива, оповещения об обслуживании, поиск автомобиля, автоматический вызов 911 и тому подобное.

Следует отметить, обычно такие функции предлагаются в некоторых комплектациях или их можно было заказать в качестве дополнительных опций. Теперь автопроизводитель хочет предоставлять их на условиях ежемесячной подписки.

Напомним, ранее BMW пыталась навязать автовладельцам подписку на функцию подогрева сидений, но отказалась от этой идеи из-за плохого восприятия клиентами. Впоследствии Toyota, Audi и Mercedes, которые упрекали BMW за подписки, также пытались взимать с людей регулярную плату за определенные функции.

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Источник: motor1