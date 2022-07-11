Подогрев сидений по подписке — BMW предлагает эту опцию за $18 в месяц

Принцип доступа по подписке постепенно выходит за рамки стриминговых сервисов, игр и ПО, проникая в новые сферы. Например, покупателям автомобилей BMW теперь придётся на условиях подписки получать доступ к некоторым опциям, которые ранее были часть стандартной или расширенной комплектации авто. Они предлагаются через магазин BMW ConnectedDrive.

BMW ConnectedDrive — это портал, используемый существующими владельцами автомобилей для загрузки различных приложений. Все это делается по беспроводной сети, без посещения дилера для установки нового ПО.

Так, в магазине ConnectedDrive Store в Южной Корее стала доступна по подписке опция подогрева сидений. Она стоит 24 тыс. вон или около $18 в месяц. В качестве альтернативы можно оформить более экономичную подписку сразу на год за $176 или на 3 года по цене $283. При этом доступна возможность бесплатного тестового использования услуги на протяжении одного месяца. И ещё можно купить постоянный доступ к подогреву сидений за $406.

Аналогично, владельцы автомобилей BMW могут оформить подписку на обогрев рулевого колеса ($10 в месяц, $92 в год, $161 на 3 года, $222 навсегда). Беспроводной Apple CarPlay обойдётся в $305. А ещё можно обновить фары, включив в них помощника по дальнему свету, активировать дополнительные системы безопасности и Driver Recorder с камерой.

Одной из наиболее необычных опций, предлагаемых в магазине BMW ConnectedDrive, является IconicSounds Sport. По сути, она воспроизводит искусственные шумы двигателя через динамики автомобиля. Это стоит $138 за постоянное использование. Подписка для данной опции не предусмотрена.

По оценкам Stellantis, к концу этого десятилетия автомобильные подписки будут приносить около $23 млрд в год. Нельзя исключать, что со временем умельцы разработают методы взлома, которые позволят активировать «подписочные» опции без ежемесячных платежей автопроизводителю.

Источник: motor1