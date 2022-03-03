MEGOGO открыл украинцам бесплатный доступ к фильмам, сериалам, мультфильмам и аудиосказкам

Украинский сервис MEGOGO сделал бесплатным для всех украинцев всю базу кино, сериалов, мультфильмов и аудиосказок. Об этом компания заявила на своей странице в Facebook.

Смотреть весь этот контент можно через сайт сервиса, на смарт-телевизорах, а также на устройствах Android и iOS.

До этого MEGOGO удалил из своей библиотеки контента все российские фильмы и сериалы, а также открыл бесплатный доступ ко всем украинским новостным каналам.