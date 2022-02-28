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MEGOGO видалив зі своєї бібліотеки російські фільми, а YouTube заблокував трансляцію каналів

MEGOGO видалив зі своєї бібліотеки російські фільми, а YouTube заблокував трансляцію каналів

MEGOGO видалив зі своєї бібліотеки російські фільми, а YouTube заблокував трансляцію каналів

Український онлайн-сервіс MEGOGO видалив зі своєї бібліотеки контенту усі російські фільми. Про це представники компанії повідомили на своїй офіційній сторінці у Facebook.

До цього 24 лютого MEGOGO відкрив безкоштовний доступ для всіх українських каналів новин. Всі їх можна дивитися на сайті компанії без реєстрації або у програмах на різних платформах.

А за повідомленням Міністерства цифрової інформації, медіасервіс YouTube заблокував на території України доступ до трансляції російських каналів. Серед них «Росія 24», «Росія 1», TASS, «РІА Новини», РБК, «Телеканал Зірка» та інші.


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