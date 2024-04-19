Менеджеры, дизайнеры, QA: кто дольше всех сейчас ищет работу

Больше всего присылают откликов и дольше всего ищут работу менеджеры, дизайнеры и QA. Но рекордсменами в этом с 34 откликами закономерно являются тестировщики.

Об этом говорится в статистике, которую обнародовал сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Кандидаты-тестировщики, нанятые в этом году, в среднем отправляли 34 отклика прежде чем их наняли. Для сравнения:

девопсы — меньше 8,

те, кто претендуют на лидерские позиции — только 4.

Также тестировщики обычно дольше всех ищут работу. Медиана дней между первым и последним откликом — 86 У менеджеров и дизайнеров — не намного меньше, 81-82. А вот топ-менеджеры и техлиды могут найти работу меньше, чем за месяц.

Больше всего предложений перед наймом получают:

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маркетологи и сейлзы (9)

и девопсы (7).

Наименьшее — QA.

Среди разработчиков ожидаемо больше всего откликаются фронтедеры, меньше всего — С++ , а больше всего предложений получают PHP-кандидаты.