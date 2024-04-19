Менеджеры, дизайнеры, QA: кто дольше всех сейчас ищет работу

Больше всего присылают откликов и дольше всего ищут работу менеджеры, дизайнеры и QA. Но рекордсменами в этом с 34 откликами закономерно являются тестировщики.
Об этом говорится в статистике, которую обнародовал сервис по анонимному поиску работы Djinni.
Кандидаты-тестировщики, нанятые в этом году, в среднем отправляли 34 отклика прежде чем их наняли. Для сравнения:
- девопсы — меньше 8,
- те, кто претендуют на лидерские позиции — только 4.
Также тестировщики обычно дольше всех ищут работу. Медиана дней между первым и последним откликом — 86 У менеджеров и дизайнеров — не намного меньше, 81-82. А вот топ-менеджеры и техлиды могут найти работу меньше, чем за месяц.
Больше всего предложений перед наймом получают:
- маркетологи и сейлзы (9)
- и девопсы (7).
Наименьшее — QA.
Среди разработчиков ожидаемо больше всего откликаются фронтедеры, меньше всего — С++ , а больше всего предложений получают PHP-кандидаты.