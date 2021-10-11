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Месенджер Viber запустив маски доповненої реальності для українців

Месенджер Viber запустив маски доповненої реальності для українців

Месенджер Viber запустив маски доповненої реальності для українців

Розробники месенджера Viber додали маски доповненої реальності (Augmented reality, AR) в додаток в Україні, маски з’явилися в Viber завдяки партнерству з Snap Inc. Незабаром в додатку можна буде додати також Bitmoji від Snap — персональні мультиплікаційні версії аватарів. Їх можна буде вставити в фото і відео або відправити замість стікерів.

Для того, аби скористатися AR-фільтрами та масками, натисніть на значок камери на нижній панелі у вікні відкритого чату — для створення фото, відео або gif з ефектом доповненої реальності.

За допомогою масок можна буде зняти фото й відео, відправити його друзям в Viber або зберегти в телефоні. AR-маски реагують на мімічні рухи людини – при зніманні фото та відео можна посміхнутися або підморгнути, маска повторить рухи обличчя.

Компанія планує додати в месенджер 300 нових масок і фільтрів до кінця року, одночасно на сервісі буде доступно до 30 масок. Серед тих, які вже з’явилися — спеціальна маска для України з петриківським розписом у трьох варіантах.

Месенджер Viber запустив маски доповненої реальності для українців

Петриківський розпис знайомий кожному українцеві, це один з найбільш впізнаваних національних орнаментів. У Viber на петриківку подивилися по-новому: тут можна приміряти на себе традиційний розпис, трендове неонове забарвлення і чорно-біле татуювання з Петриківкою – «блекворк». Ця маска була створена за участю українських компаній – студії по розробці AR-фільтрів і масок FFFACE.ME та креативного агентства Taktika.

Нова функція буде представлена різними типами масок. Серед них: б’юті-фільтри, маски, які додають текстури — татуювання, графіку, пір’я — на обличчя і тіло, маски-ігри, маски, що змінюють образ, і багато інших.

«За останні півтора року спілкування в усьому світі перемістилося в онлайн, як і наша потреба в самовираженні. Viber – найпопулярніша комунікаційна платформа в Україні. Ми хочемо дати кожному українському користувачеві можливості для реалізації творчого потенціалу, на цей раз за допомогою технології кращих AR-масок.

Впевнені, що за допомогою фотографій та відео з масками користувачі зможуть по-новому виражати себе, передавати настрій й підтримувати зв’язок зі своїми близькими. До запуску ми додали в додаток окрему маску зі стилізацією петриківського розпису, щоб показати українські національні орнаменти з іншого боку — трендового і для повсякденного спілкування «, – говорить Атанас Райков, старший директор в регіоні EMENA, Rakuten Viber.

Компанії також зможуть створювати брендовані маски в Viber. Всесвітній фонд дикої природи, ФК Барселона і Всесвітня організація охорони здоров’я – серед перших партнерів Viber, які додали свої маски. У майбутньому в додатку з’являться і маски, створені спільно з українськими партнерами.

Джерело: Viber


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