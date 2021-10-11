Месенджер Viber запустив маски доповненої реальності для українців

Розробники месенджера Viber додали маски доповненої реальності (Augmented reality, AR) в додаток в Україні, маски з’явилися в Viber завдяки партнерству з Snap Inc. Незабаром в додатку можна буде додати також Bitmoji від Snap — персональні мультиплікаційні версії аватарів. Їх можна буде вставити в фото і відео або відправити замість стікерів.

Для того, аби скористатися AR-фільтрами та масками, натисніть на значок камери на нижній панелі у вікні відкритого чату — для створення фото, відео або gif з ефектом доповненої реальності.

За допомогою масок можна буде зняти фото й відео, відправити його друзям в Viber або зберегти в телефоні. AR-маски реагують на мімічні рухи людини – при зніманні фото та відео можна посміхнутися або підморгнути, маска повторить рухи обличчя.

Компанія планує додати в месенджер 300 нових масок і фільтрів до кінця року, одночасно на сервісі буде доступно до 30 масок. Серед тих, які вже з’явилися — спеціальна маска для України з петриківським розписом у трьох варіантах.

Петриківський розпис знайомий кожному українцеві, це один з найбільш впізнаваних національних орнаментів. У Viber на петриківку подивилися по-новому: тут можна приміряти на себе традиційний розпис, трендове неонове забарвлення і чорно-біле татуювання з Петриківкою – «блекворк». Ця маска була створена за участю українських компаній – студії по розробці AR-фільтрів і масок FFFACE.ME та креативного агентства Taktika.

Нова функція буде представлена різними типами масок. Серед них: б’юті-фільтри, маски, які додають текстури — татуювання, графіку, пір’я — на обличчя і тіло, маски-ігри, маски, що змінюють образ, і багато інших.

«За останні півтора року спілкування в усьому світі перемістилося в онлайн, як і наша потреба в самовираженні. Viber – найпопулярніша комунікаційна платформа в Україні. Ми хочемо дати кожному українському користувачеві можливості для реалізації творчого потенціалу, на цей раз за допомогою технології кращих AR-масок. Впевнені, що за допомогою фотографій та відео з масками користувачі зможуть по-новому виражати себе, передавати настрій й підтримувати зв’язок зі своїми близькими. До запуску ми додали в додаток окрему маску зі стилізацією петриківського розпису, щоб показати українські національні орнаменти з іншого боку — трендового і для повсякденного спілкування «, – говорить Атанас Райков, старший директор в регіоні EMENA, Rakuten Viber.

Компанії також зможуть створювати брендовані маски в Viber. Всесвітній фонд дикої природи, ФК Барселона і Всесвітня організація охорони здоров’я – серед перших партнерів Viber, які додали свої маски. У майбутньому в додатку з’являться і маски, створені спільно з українськими партнерами.

Джерело: Viber