microSD Express – новый экономичный формат карт памяти со скоростью передачи данных до 985 МБ/с

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Организация SD Association анонсировала новый формат карт памяти microSD Express, который сочетает высокоскоростные интерфейсы PCI Express и NVMe с традиционным интерфейсом microSD. Последний призван обеспечить обратную совместимость с существующими на рынке решениями.

Как и в случае SD Express, формат microSD Express подразумевает использование интерфейса PCIe, что обеспечивает поддержку скорости передачи данных до 985 МБ/с. В то же время использование протокола верхнего уровня NVMe позволяет задействовать улучшенные механизмы доступа к памяти. Отмечается, что новый формат позволит «внедрить SSD в мобильные устройства». microSD Express обеспечит высокую скорость, необходимую для передачи больших объёмов данных в различных приложениях, таких как работа с видео в высоком разрешении, панорамное видео с охватом 360 градусов, виртуальная реальность, экшен камеры и т.д.

В картах памяти формата microSD Express применяются спецификации PCIe 3.1 и NVMe v1.3. При этом PCIe 3.1 включает экономичные режимы работы L1.1, L1.2, что важно для рынка мобильных устройств. Благодаря этому можно ожидать не только существенного прироста скорости передачи данных, но и снижения уровня энергопотребления по сравнению с обычными картами microSD.

Карты памяти стандарта microSD Express описаны в версии спецификации SD 7.1. Они будут предлагаться в различных вариантах, таких как microSDHC Express, microSDXC Express и microSDUC Express. Однако сроки их выхода на рынок пока не уточняются.

Источник: techpowerup