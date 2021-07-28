Мінцифра: Мільйон користувачів відвідали портал відкритих даних data.gov.ua за пів року





Міністерство цифрової трансформації України поділилось статистикою по Єдиному державному вебпорталу відкритих даних data.gov.ua — за перше півріччя 2021 року його відвідали мільйон користувачів.

Урядовий вебсайт data.gov.ua був створений з метою зберігання публічної інформації у формі відкритих даних та забезпечення надання доступу до неї широкому колу осіб за принципами, визначеними у Міжнародній хартії відкритих даних, до якої Україна приєдналася у жовтні 2016 року. Його запуск відбувся у квітні 2014 року.

Минулого року мільйон користувачів відвідали портал за весь 2020 рік, всього з моменту створення портал data.gov.ua відвідали 4,1 млн користувачів.

За прогнозом Мінцифри, до кінця 2021 року порталом скористаються 2 млн користувачів.