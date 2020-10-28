Минцифра начала работу над специальным сайтом об украинской IT-экосистеме

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) анонсировала создание онлайн-платформы, посвященной IT. Там будет собрана вся информация, отражающая текущее состояние украинской IT-экосистемы, а также бизнес-информация об ІТ-компаниях, людях, инвесторах и вообще всей технологической экосистемы Украины, говорится на сайте ведомства. То есть, это своего рода Google Analytics для украинской IT-экосистемы.

В новом проекте Минцифры участвуют Ukrainian Bridge и DOU, которые помогают с источниками информации.

По задумке авторов, на одном сайте будут собраны и структурированы данные о всей IT-экосистемы, касающейся университетов, бизнес-акселераторов, техно-хабов и всех технологических отраслей. В Минцифре утверждают, что сайт откроет новые возможности для всех участников рынка, позволит им более эффективно взаимодействовать и развиваться.

«Задача Министерства цифровой трансформации — обеспечить все необходимые условия для деятельности технологических компаний в Украине. Именно поэтому мы запускаем уникальный проект, который наглядно покажет мощность украинской экосистемы, сделает ее видимой, измеряемой и эффективной. Ведь формировать политику для IT-отрасли без данных об IT-экосистемы — это все равно, что ездить с завязанными глазами. Наш проект будет обеспечивать равный доступ к информации всем пользователям. Он будет помогать компаниям идентифицировать партнеров и клиентов, а стартапы и инвесторы смогут находить лучшие варианты для сотрудничества». Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT

Проект создается в рамках Меморандума между Минцифрой и компанией Sannacode, которая специализируется на разработке мобильных приложений и веб-сервисов.

К сожалению, пока не сообщаются даже приблизительные сроки запуска этого сайта.