Мінцифри: Понад 116 тис. українців вперше отримали 4G в березні поточного року





Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що у березні 2021 року мобільні оператори розширили мережі 4G у 1644 населених пунктах. До високошвидкісного мобільного інтернету оператори вперше підключили понад 400 міст і сіл, а його переваги відчули 116,3 тис. користувачів.

Загалом в Україні 23133 міст та сіл вже мають 4G. Нині у Мінцифрі працюють над покращенням якості інтернету, який надають мобільні оператори. Фахівці Міністерства спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сфері зв’язку, та Держслужбою спецзв’язку займаються розробкою граничних показників якості.

Нагадаємо, що проєкт LTE900 стартував у липні 2020 року. Він передбачає, що оператори обмінюються “низькими” радіочастотами і так розширюють своє покриття. Мінцифра планує, що за 2 роки 90% населення країни матиме високошвидкісний мобільний інтернет. 4G з’явиться у населених пунктах, де проживає понад 2000 осіб, а також на автодорогах. На сьогодні в рамках проєкту переваги від 4G вже відчули у 13,9 тис. населених пунктів понад 8,4 млн українців. З них вперше отримали доступ до мобільного інтернету 2,2 млн людей.

Джерело: Мінцифри