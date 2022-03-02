Мінцифри зібрало на українську армію вже 28,5 мільйона доларів, а Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від дій окупантів

Станом на ранок 2 березня Міністерство цифрової трансформації України вже зібрало на українську армію 28,5 млн доларів. Це додатково до пожертв через фонд «‎Повернись живим» та коштів «єПідтримки».

Найбільше пожертв Мінцифра отримала у криптовалюті:

У застосунку «Дія» вже зібрано 62 243 637 гривень (понад $2 млн)

На порталі https://putler.io/ в межах флешмобу «‎Відправ Путіна на Юпітер» зібрано трохи більше як $2 млн (а це сума майже за пів доби з моменту запуску пожертвувань!)

У криптовалюті зібрано близько $24,5 млн

Як допомогти українській армії фінансово [список способів оплати]

У застосунку «Дія», клікнувши на головному екрані «Допомогти армії».

Через платіжну систему Portmone тут або тут за кошти «єПідтримки».

Банки:

Спецрахунок Нацбанку monobank. У застосунку можна перерахувати кошти, натиснувши Інші платежі — Благодійність — Підтримка армії або фонду «‎Повернись живим» Через «Приват24» з рахунку «Бонус+» Альфа-Банк — у застосунку Sense вибираєте Перекази/Платежі — Допомога ЗСУ

Криптогаманці: BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV



Нацбанк збирає кошти для допомоги українцям, які постраждали від рук окупантів

Додатково до спецрахунку для збору коштів на потреби армії Нацбанк відкрив окремий рахунок для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від рук окупантів.

На зібрані кошти Міністерство соціальної політики забезпечуватиме підтримку українцям, які найбільше постраждали від війни. Переказати кошти можуть як українці, так і громадяни інших держав, а реквізити зарахування коштів у національній та іноземних валютах — на офіційному сайті Нацбанку.

Куди підуть кошти: