Миниатюрная камера с интегрированным стабилизатором DJI Osmo Pocket засветилась на фотографиях накануне презентации

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Накануне проведения презентации Because Life is Big, которую сегодня компания DJI проведёт в Нью-Йорке, в сеть утекли сведения о новой, ещё не анонсированной камере Osmo Pocket.

Это устройство уже фигурировало в различных утечках на протяжении нескольких последних дней. Но похоже на рукоятку, к одному их концов которой прикреплена крошечная камера. Судя по названию, данная модель является более компактным решением по сравнению с предыдущими камерами Osmo. По предварительным данным, новинка поступит в продажу по цене $399.

Точные характеристики камеры DJI Osmo Pocket пока не сообщаются. Предыдущие утечки свидетельствовали о наличии 12-мегапиксельного 1/2,3-дюймового сенсора. Устройство, якобы, способно записывать видео с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду. Конструкция держателя обеспечит механическую стабилизацию изображения в процессе съёмки. Подтвердятся ли эти сведения, мы узнаем уже во время сегодняшней презентации, которая начнётся в 21:00 по Киевскому времени.

Источник: The Verge