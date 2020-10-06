Министерство образования Украины запустило пилотный проект государственных электронных дневников и журналов для школ. С ноября они будут доступны всем, а дублирование в бумажные журналы отменят

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Министерство образования и науки Украины начало пилотный проект бесплатного программного обеспечения для создания и ведения школьных электронных журналов и дневников. В испытании новых е-приложений примут участие не менее чем по два-три учебных заведения из каждой области страны.

Тестирование продлится с 5 по 16 октября 2020 года. Все полученные от учителей и администраций школ замечания обещают оперативно обработать и учесть при настройке системы. После завершения этого этапа (ориентировочно уже в ноябре текущего года) государственные е-журналы и е-дневники станут доступными всем украинским школам на безвозмездной основе.

«Сегодня на рынке образовательных услуг е-журналы и е-дневники — это не новинка. Есть достаточно много коммерческих предложений по комплексным цифровым решениям для школ, которые содержат эти сервисы. Но не все школы могут себе позволить их финансово. Поэтому мы предлагаем базовую бесплатную версию электронных журналов и дневников, а школы уже смогут выбирать», — отметил заместитель Министра образования и науки Артур Селецкий.

Новое программное обеспечение разработано на базе государственной модульной системы АІКОМ (ранее ДІСО), которая известна многим педагогам как инструмент по сбору образовательной статистики. Система имеет довольно удобный и понятный для педагогов интерфейс.

Те школы, которые перейдут на ведение электронных журналов, смогут в ближайшее время отказаться от их дублирования в бумажном виде. Для этого МОН готовит соответствующие изменения в ряд нормативно-правовых документов.

«Это позволит убрать излишнюю нагрузку на учителей. А в будущем, благодаря широкому применению электронных журналов, когда ученик будет менять школу, вся информация о его успешности, достижениях и т.д. будет следовать за ним в новое учебное заведение. А для нас будет открыта еще и возможность перенаправлять за таким учеником государственные средства на его обучение», — отметил Артур Селецкий.

Отметим, что 2 октября состоялось первое обучение для школ, которые согласились стать участниками пилотного проекта по использованию е-журнала. Кроме того, для пользователей (учителей, родителей, учащихся) в дальнейшем будут подготовлены подробные разъяснения и видеоинструкции по использованию новыми инструментами. Преимущества широкого применения электронных приложений смогут почувствовать и родители, которые в режиме онлайн в электронных дневниках смогут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии учителей и т.д.

В случае перевода учащихся на дистанционное обучение е-дневники тоже пригодятся — с их помощью ученики смогут получать задания и следить за изменениями, происходящими в школе.

Напомним, что на Правительственном портале уже обнародован новый Государственный стандарт базового среднего образования, утвержденный Кабинетом Министров Украины 30 сентября 2020 года.

Источник: Министерство образования и науки Украины