Минкульт и агентство Banda оскандалились с новым жестом Тризуба Независимости

Министерство культуры и информационной политики вместе с кретивным агентством Banda Agency создали новый жест, который должен обозначать «Тризуб Незалежности». При его демонстрации следует вытянуть указательный и средний пальцы, а также мизинец, а безымянный палец согнут или опущен вниз. По замыслу, именно этим новым жестом украинцы должны поздравлять друг друга с Днём независимости Украины.

Как отмечают Минкульт и Banda Agency, этот жест означает букву «Н», с которой начинается слово «независимость».

«Это – Тризуб Независимости. В нём пульсирует сила нашего герба и живет дух Независимости, потому что на жестовом языке он означает букву «Н»», — объясняют в агентстве значение жеста.

Инициаторы пригласили украинцев активно использовать этот жест и делиться им в социальных сетях, подписывая публикации хештегом #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ. К флешмобу успели присоединиться некоторые украинские знаменитости и известные люди, включая Дашу Астафьеву, Alyona Alyona и главу Минкульта Александра Ткаченко. Однако рядовые украинцы подвергли критике инициативу Минкульта и Banda Agency.

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Украинское сообщество объясняло инициаторам нововведений, что в Украине уже давно известен и активно используется жест, обозначающий тризуб – указательный, средний и безымянный пальцы, поднятые вверх. Этот жест использовал лидер «Народного руха» Вячеслав Чорновил.

Что касается жеста, предложенного Banda Agency, то он также уже давно известен, называется Shocker и имеет сексуальный подтекст. Он также известен как «два в розовое, один в вонючее». Он описывает проникновение двух пальцев во влагалище и одного пальца в анальное отверстие во время сексуальной стимуляции женщины. Именно это значение жеста больше всего возмутило украинцев, выражавших своё возмущение действиями авторов «нового» жеста.

После шквала критики Banda Agency удалила свою первоначальную публикацию и сделала новую – с пояснениями. В агентстве отметили, что хотели создать «безопасный жест для всех территорий Украины», потому что традиционный жест может быть опасен для демонстрации на оккупированных территориях.

«Конечно, мы знаем и уважаем традиционный жест Тризуба из пальцев, который использовал Вячеслав Чорновил. Однако, к сожалению, сейчас его опасно поднимать в подконтрольных россии украинских областях. А ещё он достаточно сильно ассоциируется с одной из политических партий», – говорится в заявлении.

Под давлением общественности Banda Agency согласилась, что традиционный жест тризуба пользуется уважением и поддержкой украинцев.