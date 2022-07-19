Минкультуры инициирует создание единой позиции Украины для мировых техплатформ Big Tech по противодействию дезинформации и фейкам

С целью усиления противодействия информационным операциям со стороны россии, Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ) предлагает государственным органам и общественным организациям продвигать единую позицию в части информационной безопасности при взаимодействии с социальными сетями и платформами США. В частности, речь идет о так называемом Big Tech – Google, Amazon, Microsoft, Apple, Meta (Facebook и Instagram), Twitter, Linkedin, YouTube, Telegram.

Для продвижения государственными учреждениями и общественными организациями предложены следующие позиции:

Проактивное противостояние организованным информационным нападениям российских пропагандистов и ботоферм, направленных на украинский сегмент социальных сетей. Для содействия выполнению этого пункта предлагается создание канала коммуникаций, доступного украинским правительственным органам и общественным организациям. Такой канал позволит оперативно уведомлять платформы о вышеупомянутых информационных атаках.

Деактивация учетных записей в социальных сетях, распространяющих кремлевский пропагандистский контент (кроме журналистских целей), или угрожающих украинцам или распространяющих оправдывающий войну контент.

Удаление сообщений, приостановка учетных записей, алгоритмическое снижение приоритетов страниц и сообщений, распространяющих контент, идентичный или очень похожий на удаленный в прошлом.

Сообщения в режиме реального времени о подозреваемых или доказанных нарушениях украинского законодательства, нарушении прав человека или скоординированных информационных атаках, обнаруженных платформами, украинским властям.

Сохранение платформами содержимого и учетных записей, удаленных в связи с нарушением политик пользования платформами, включая любые доказательства военных преступлений и информационных операций при поддержке кремля для дальнейшего использования украинскими правоохранительными органами.

Проверка новых аккаунтов или страниц, содержащих имена украинских политиков или учреждений, для выявления потенциальной имперсонации официальных лиц.

Мониторинг аккаунтов российских военнослужащих в Украине.

Мониторинг неактивных аккаунтов, которые могли быть созданы при подготовке информационной операции России и могут использоваться для распространения дезинформации и языка вражды в будущем.

Создание системы раннего предупреждения об активных информационных и онлайн атаках. Это предусматривает предупреждение платформами партнеров в правительстве Украины и в гражданском обществе об обнаруженных аккаунтах или сетях аккаунтов, которые могут действовать в рамках информационных операций РФ.

Продолжение приоритетизации надежных украинских источников в новостной ленте и системе рекомендаций контента.

Освобождение проверенных украинских источников от автоматических банов и ограничений.

Освещение достоверной информации, предоставленной правительством для пользователей, находящихся в зонах активного конфликта.

Консультации с украинским правительством и гражданским обществом, а также с их международными партнерскими организациями в структурированном формате по формированию и выполнению внутренних политик платформ, связанных с военным положением, в частности, политик относительно дезинформации, языка вражды и продвижения надежных и проверенных каналов информации.

Расширение доступа для независимых исследователей к агрегированным данным о просмотре и взаимодействии с публичными учетными записями с большим охватом. Упрощение системы исследования контента на платформах для экспертных организаций с целью выявления дезинформационных нарративов и языка вражды.

Деплатформизация источников русской пропаганды. В частности, удаление страниц медиа, контролируемых кремлем; страниц пропагандистов, то есть псевдожурналистов, работающих на подконтрольных кремлю медиа; удаление страниц российских политиков и дипломатов; удаление страниц псевдоорганов власти, создающих россия на временно оккупированных территориях.

«Обнародование позиций совместных усилий («one voice») украинского правительства, общественных организаций и международных партнеров – это обеспечение максимальной прозрачности процесса. А совместная реализация этих принципов поможет в дальнейших переговорах с техплатформами в сфере предупреждения и противодействия информационным операциям и распространении дезинформации со стороны россии. И не только в украиноязычном сегменте социальных сетей, но и в иностранных сегментах», – отметил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Источник: Минкультуры