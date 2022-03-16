Минобороны: Первое правило информационной безопасности во время войны — не верить источникам информации врага

Первое правило информационной безопасности во время войны – не верить источникам информации врага. Это подчеркнула заместитель Министра обороны Анна Маляр в своем Фейсбуке. Таким источником информации могут быть не только СМИ или соцсети, но и обычные люди.

«Не ищите в информационном поле врага лояльных к Украине, сочувствующих, понимающих и осуждающих действия российской власти. Нынешние инструменты информационной войны позволяют таких персонажей искусственно создавать или использовать условно искренних вне их воли путем профессионального воздействия на них.

Не верьте в акции протеста на центральном российском канале, программная сеть которого пишется в Кремле.

Не верьте никаким извинениям, посыпаниям головы пеплом, слезам, упоминаниям об исторических корнях, общем прошлом, месте рождения в Украине и т.д.

Не верьте в войну публичному осуждению Путина его согражданами. Это может быть засада.

Не верьте во время войны оппозиции враждебной стране. Это тоже может быть засада. И они не должны любить вашу страну больше своей, даже несмотря на диктаторский режим на их родине.

Представьте, что информационное поле заминировано. И чтобы в ваше сознание не попала мина замедленного действия, идите только по дороге официальной информации из украинских источников и не контактируйте с информацией с территории врага.

Мы ведь с вами не только сильны, но и умны!» – отметила Анна Маляр.