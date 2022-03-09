Минюст возобновил работу Единого государственного реестра (ЕГР)

Работа инфраструктуры критически важна в военное время и Единый государственный реестр (ЕГР) – это один из главных реестров страны, в котором находятся информация об украинских компаниях и ФОП.

Сразу после начала войны 24 февраля 2022 года реестр был отключен, чтобы избежать попадания информации к врагу. С сегодняшнего дня ЕГР открыт в режиме ограниченного доступа по API.

Это значит, что уже восстановлена ​​возможность делать выписки в Опендатаботе для физических лиц. Банки и финансовые учреждения могут также использовать API для получения необходимой информации из ЕГР.

Чтобы получить выписку из ЕГР в Опендатаботе, отправьте боту код компании или РНКОПП (ИПН физлица) для фоп.