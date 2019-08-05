MMD представила новую линейку мониторов Philips E1 из восьми моделей с диагональю 24, 27 и 32 дюйма

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Компания MMD объявила о запуске новой линейки мониторов Philips E1 в которую вошли восемь моделей, оснащенных дисплеями диагональю 24, 27 и 32 дюйма с разрешением Full HD, Quad HD и 4K UHD с поддержкой технологий Adaptive Sync/AMD FreeSync, SmartImage, LowBlue, Flicker Free и т.д.

Изогнутые модели линейки (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA, 322E1C, 325E1C и 328E1CA) оснащены тонким корпусом толщиной 8,9 мм по внешней рамке, а также радиусом изгиба 1500R для полного погружения. Мониторы оборудованы регулируемой в диапазоне на -5/20° подставкой с системой кабель-менеджмента. В зависимости от модели устройства могут быть оборудованы DisplayPort, HDMI или VGA подключением, встроенными стереодинамиками для мультимедиа и т.д.

Модели с Quad HD разрешением (245E1S, 275E1S и 325E1C) обеспечивают улучшенное качество изображения с помощью технологии CrystalClear. Вдобавок некоторые модели линейки (245E1S, 325E1C и 328E1CA) поддерживают технологию Ultra Wide-Color для более широкого охвата цветового пространства и реалистичного рендеринга. Все модели отличаются плавностью изображения без артефактов благодаря технологии Adaptive Sync/AMD FreeSync, а также оснащены игровым режимом Philips SmartImage с отдельным OSD, специально разработанным для улучшения игрового процесса.

Новая линейка мониторов Philips E1 поступит в продажу в сентябре 2019 года, производитель предлагает следующие рекомендованные цены: 322E1C (6 699 грн), 328E1CA (12 999 грн), 325E1C (8 659 грн), 245E1S (5 799 грн), 272E1CA (5 899 грн), 271E1SCA (5 499 грн), 275E1S (6 999 грн), 241E1SCA (4 149 грн).

Источник: MMD