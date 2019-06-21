Мобильный телефон Energizer E12 всего за €12: две SIM-кары, две камеры, слот microSD и мультимедийные кнопки





Компания Avenir Telecom, владеющая брендом Energizer, подготовила к выпуску дешёвый мобильный телефон Energizer E12. При этом новинка относится к сегменту функциональных мобильных телефонов, обладающих расширенными функциональными возможностями.

Мобильный телефон Energizer E12 выполнен в компактном корпусе, его ширина составляет 50 мм, а масса – всего 91 г. Аппарат оснащён цветным дисплеем, двумя камерами, правда они ограничены VGA разрешением. В устройстве также доступны специальные кнопки для управления воспроизведением музыки и запуска FM радио. Они расположены под дисплеем. Комплектная батарея ёмкостью 1000 мАч обеспечивает до одной недели работы в режиме ожидания или до 8 часов при воспроизведении музыки. Для хранения музыкальной библиотеки можно использовать карту памяти microSD ёмкостью до 16 ГБ. На верхней грани расположен LED фонарь, который также может использоваться в режиме сигнального огня, но не в качестве вспышки для камеры. Аппарат позволяет устанавливать две SIM-карты, правда поддерживается работа только в сетях 2G.

Мобильный телефон Energizer E12 оценивается всего в €12. Но точные сроки начала розничных продаж пока не сообщаются.

Источник: gsmarena