Mobvoi TicWatch Pro – умные часы с двумя дисплеями, способные работать до 30 дней без подзарядки

Компания Mobvoi подготовила к выпуску достаточно оригинальные умные часы под названием TicWatch Pro. Особенностью этой модели является использование двух дисплеев – один из них размещается поверх другого. Благодаря этому удаётся экономить энергию и существенно увеличивать продолжительность автономной работы.

Новинка представляет собой умные часы на базе Wear OS. Устройство обладает сенсорами для отслеживания физической активности и сердечного ритма. Также в наличии имеется модуль NFC для совершения бесконтактных платежей. В качестве основного используется цветной OLED дисплей, который служит для вывода всей информации Wear OS. Поверх основного расположен дополнительный FSTN LCD дисплей. Он прозрачный и в выключенном состоянии позволяет видеть информацию, выводимую на основной экран. Часы могут автоматически переключаться между дисплеями, в зависимости от использования. В случае, когда часы некоторое время остаются на руке без использования, активируется энергосберегающий режим. При этом OLED дисплей отключается, и включается вспомогательный экран, на котором выводится текущее время, дата, частота сердечных сокращения и некоторая другая информация. Когда пользователь снова начинает взаимодействовать с умными часами, верхний дисплей отключается и становится прозрачным, а OLED дисплей снова выводит информацию. Благодаря такому переключению режимов работы продолжительность автономной работы умных часов TicWatch Pro удалось увеличить до двух дней.

Кроме того, в новинке реализован специальный режим работы Essential Mode. При эго включении почти все функции умных часов полностью деактивируются, но активируется работа вспомогательного FSTN LCD дисплея. Из умных функций сохраняется лишь возможность подсчитывать количество пройденных шагов и контролировать сердечный ритм (в дальнейшем перечень доступных функций в режиме Essential Mode планируется увеличить). При активации режима Essential Mode полностью отключается модуль умных часов. Чтобы снова воспользоваться часами в умном режиме, например, осуществить бесконтактный платёж или проверить уведомления, предстоит снова загрузить Wear OS. На это требуется около одной минуты. В режиме TicWatch Pro устройство TicWatch Pro выполняет роль обычных электронных часов и может работать без подзарядки до 30 дней.

Ожидается, что умные часы Mobvoi TicWatch Pro поступят в продажу летом этого года. Их цена составит менее $300. Не исключается возможность появления и версии с поддержкой LTE.

Источник: The Verge