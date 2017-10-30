МОК рассматривает возможность включения киберспорта в Олимпийские игры

На недавнем Саммите Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне участники рассматривали различные вопросы активности и дальнейшего развития олимпийского движения. Среди прочего рассматривалась и идея внедрения киберспорта (eSports) в олимпийскую программу.

В рамках Саммита МОК участники пришли к выводу, что киберспорт может стать частью Олимпийских игр. Но это произойдёт не во время ближайшей олимпиады, первоначально нужно решить несколько организационных вопросов.

МОК признал, что киберспорт демонстрирует стремительное развитие, особенно среди молодежи в разных странах. Он может обеспечить платформу для взаимодействия с олимпийским движением.

Отмечается, что киберспортивные соревнования можно рассматривать как спортивную деятельность, так как игроки готовятся и тренируются с интенсивностью, которая может быть сопоставима с интенсивностью тренировок спортсменов в традиционных видах спорта.

Для того, чтобы киберспорт был признан в качестве спорта со стороны МОК, он не должен нарушать олимпийские ценности. Еще одним требованием для признания со стороны МОК должно быть существование организации, гарантирующей соблюдение правил и положений олимпийского движения. Речь идёт о борьбе с использованием допинга, манипуляциями и другим неспортивным поведением.

В рамка Саммита было принято обращение к МОК и ассоциации GAISF, чтобы те провели переговоры с игровой индустрией и геймерами относительно продолжения изучения этой сферы. В дальнейшем планируется вернуться к обсуждению возможности участия киберспорта в олимпийском движении.

Источник: olympic