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МОН та Мінкультури будуть спільно підвищувати рівень медіаграмотності та критичного мислення українців, протидіючи маніпуляціям в інформаційному просторі

МОН та Мінкультури будуть спільно підвищувати рівень медіаграмотності та критичного мислення українців, протидіючи маніпуляціям в інформаційному просторі

МОН та Мінкультури будуть спільно підвищувати рівень медіаграмотності та критичного мислення українців, протидіючи маніпуляціям в інформаційному просторі


Міністерство освіти і науки України та Міністерство культури та інформаційної політики України уклали меморандум про співпрацю з метою створення сприятливих умов для підвищення рівня медіаграмотності та критичного мислення населення України.

Документ підписали Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет та Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

МОН та Мінкультури будуть спільно підвищувати рівень медіаграмотності та критичного мислення українців, протидіючи маніпуляціям в інформаційному просторі

Сторони здійснюватимуть співпрацю за такими напрямами:

  • участь у проведенні просвітницької кампанії з медіаграмотності, що включатиме такі компоненти як розвиток критичного мислення, навички перевірки фактів, джерел інформації та визначення маніпулятивних технік, ознайомлення з найпоширенішими порушеннями прав людини із застосуванням інтернет-технологій тощо;
  • сприяння розвитку та популяризації національної платформи з медіаграмотності;
  • організація публічних заходів, спрямованих на обговорення питань, пов’язаних із підвищенням рівня критичного мислення та медіаграмотності населення України;
  • сприяння запуску та проведенню національного конкурсу «Репортер» для учнів 9-11 класів закладів освіти;
  • сприяння інтеграції елементів критичного мислення та медіаграмотності в освітні програми та навчальні предмети закладів освіти;
  • сприяння впровадженню проєкту Fact≠Fake шляхом поширення відповідної інформації в закладах освіти;
  • налагодження взаємодії з міжнародними організаціями.

Згідно з Меморандумом сторони будуватимуть партнерські відносини на принципах рівноправного партнерства, законності, взаємодопомоги, оперативності, раціональності та взаємної співпраці.

Джерело: Міністерство освіти і науки України

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