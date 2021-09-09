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Міністерство освіти і науки України та Міністерство культури та інформаційної політики України уклали меморандум про співпрацю з метою створення сприятливих умов для підвищення рівня медіаграмотності та критичного мислення населення України.

Документ підписали Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет та Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Сторони здійснюватимуть співпрацю за такими напрямами:

участь у проведенні просвітницької кампанії з медіаграмотності, що включатиме такі компоненти як розвиток критичного мислення, навички перевірки фактів, джерел інформації та визначення маніпулятивних технік, ознайомлення з найпоширенішими порушеннями прав людини із застосуванням інтернет-технологій тощо;

сприяння розвитку та популяризації національної платформи з медіаграмотності;

організація публічних заходів, спрямованих на обговорення питань, пов’язаних із підвищенням рівня критичного мислення та медіаграмотності населення України;

сприяння запуску та проведенню національного конкурсу «Репортер» для учнів 9-11 класів закладів освіти;

сприяння інтеграції елементів критичного мислення та медіаграмотності в освітні програми та навчальні предмети закладів освіти;

сприяння впровадженню проєкту Fact≠Fake шляхом поширення відповідної інформації в закладах освіти;

налагодження взаємодії з міжнародними організаціями.

Згідно з Меморандумом сторони будуватимуть партнерські відносини на принципах рівноправного партнерства, законності, взаємодопомоги, оперативності, раціональності та взаємної співпраці.

Джерело: Міністерство освіти і науки України