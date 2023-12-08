Новости Игры 08.12.2023 в 11:10 comment views icon

«Моя прошлая речь была длиннее сюжетной кампании Call of Duty: MWIII», — ведущий The Game Awards

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Юрій Орос

Автор новин

На торішній церемонії Game Awards актор Крістофер Джадж отримав нагороду за найкращу чоловічу роль за Кратоса у God of War Ragnarök і виголосив таку довгу промову, що вона стала родзинкою шоу. Джадж повернувся в якості ведучого на цьогорічну церемонію Game Awards і, звичайно ж, пожартував про свою багатослівну промову — коштом Call of Duty: Modern Warfare III.

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Одразу після того, як Джадж почав говорити на цьогорічній церемонії нагородження, його почала «виганяти» музика.

Гаразд, гаразд, я зрозумів. Я не буду стояти тут і виголошувати довгі промови, я буду дотримуватися сценарію. Ніякої восьмихвилинної промови, як торік. Але цікавий факт: моя промова насправді була довшою, ніж цьогорічна кампанія Call of Duty.

Глядачі, здавалося, були щиро здивовані жартом, відповіли гучним «ой» і сміхом, передає PCGamer. «Ще одна компанія, в якій я ніколи не буду працювати», — підсумував ведучий церемонії перед тим, як вручити нагороду за найкращу чоловічу роль, яку отримав Ніл Ньюбон за роль Астаріона у Baldur’s Gate 3.

Підсумки The Game Awards: Baldur’s Gate 3 — гра 2023 року і ще 5 нагород (включно з вибором гравців), у Alan Wake 2 — три нагороди

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Контекст у тому, що Call of Duty: Modern Warfare 3 дійсно має коротшу, ніж зазвичай, кампанію, і це одна з причин, чому ми назвали її «доповненням у всьому, крім назви та ціни».

Огляд Call of Duty Modern Warfare III. Захват та розчарування одночасно

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