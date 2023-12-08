Новини Ігри 08.12.2023 о 07:39 comment views icon

Підсумки The Game Awards: Baldur’s Gate 3 — гра 2023 року і ще 5 нагород (включно з вибором гравців), у Alan Wake 2 — три нагороди

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Підсумки The Game Awards: Baldur’s Gate 3 — гра 2023 року і ще 5 нагород (включно з вибором гравців), у Alan Wake 2 — три нагороди

Ігровий «Оскар» відбувся — вночі 8 грудня у Лос-Анджелесі відомий журналіст Джефф Кілі провів ювілейну (десяту) щорічну церемонію вручення премії The Game Awards, де відзначив найкращі ігри цього року. Всі головні трейлери та анонси будуть в окремому матеріалі, а тут максимально стисло підіб’ємо підсумки та розповімо, хто здобув головну нагороду GOTY / «Найкраща гра року», а хто пішов з порожніми руками.

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Хто переміг на The Game Awards 2023

Взагалі, 2023-й попри всі труднощі (масові скорочення та закриття студій) видався дуже урожайним роком. Мабуть, це найкращий за досить великий проміжок рік в ігровій індустрії в багатьох аспектах — давно не було такої величезної кількості гідних уваги ігор, включно з тими, які чекали 10+ років, за такий короткий проміжок часу. Переходячи до переможців, загалом обійшлося без сюрпризів — більшість нагород між собою розділи два головні фаворити. Головну нагороду, досить передбачувано, здобула нашуміла RPG студії Larian Свена Вінке — Baldur’s Gate 3. Також проєкт Baldur’s Gate 3 додатково отримав ще п’ять нагород:

  • «Голос геймерів» (Player’s Voice — єдина номінація TGA, де переможець визначається абсолютною більшістю голосів користувачів);
  • «Найкраща акторська гра» (Ніл Ньюбон (Астаріон із Baldur’s Gate 3);
  • «Найкраща підтримка спільноти»;
  • «Найкраща рольова гра»;
  • «Найкращий мультиплеєр»

До речі, щодо Свена Вінке, він справді прийшов на церемонію в обладунках.

Підсумки The Game Awards: Baldur’s Gate 3 — гра 2023 року і ще 5 нагород (включно з вибором гравців), у Alan Wake 2 — три нагороди

Інший фаворит цьогорічної The Game Awards — Alan Wake 2 — забрав три статуетки. Продовження психологічного екшен-трилеру Remedy відзначили за режисуру, нарратив та візуальний стиль.

Cyberpunk 2077 визнали Найкращою грою-сервісом, а серіал HBO за The Last of Us — найкращою адаптацією (чекаємо другий сезон у 2025 році). Найкращою мобільною грою 2023 року стала Honkai: Star Rail.

Переможці (виділені жирним) та переможені The Game Awards 2023 у 30+ різних номінаціях

Гра року

  • Alan Wake 2 (Remedy Entertainment / Epic Games Publishing)
  • Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)
  • Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)
  • рімейк Resident Еvil 4 (Capcom)
  • Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Голос геймерів

  • Baldur’s Gate 3
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Genshin Impact
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Найкраща режисура

  • Alan Wake 2
  • Baldur’s Game 3
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Найкращий наратив

  • Аlan Wake 2
  • Вaldur’s Game 3
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Final Fantasy XVI
  • Marvel’s Spider-Man 2

Найкращий візуальний стиль

  • Аlan Wake 2
  • Hi-Fi Rush
  • Lies of P
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Найкращий саундтрек та музика

  • Alan Wake 2
  • Baldur’s Gate 3
  • Final Fantasy XVI
  • Hi-Fi Rush
  • Zelda: Tears of the Kingdom

Найкращий звуковий супровід

  • Alan Wake 2
  • Dead Space
  • Hi-Fi Rush
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Resident Evil 4

Найкраща акторська гра

  • Бен Старр (Клайв з Final Fantasy XVI)
  • Камерон Монахен (Кел Кестіс зі Star Wars Jedi: Survivor)
  • Ідріс Ельба (Соломон Рід із Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)
  • Мелані Лібьорд (Сага Андерсон із Alan Wake 2)
  • Ніл Ньюбон (Астаріон із Baldur’s Gate 3)
  • Юрій Ловенталь (Пітер Паркер із Marvel’s Spider-Man 2)

Номінація Games for Impact (ігри з важливим соціальним підтекстом)

  • A Space for the Unbound
  • Chants of Sennaar
  • Goodbye Volcano High
  • Tchia
  • Terra Nil
  • Venba

Найкраща гра-сервіс

  • Apex Legends
  • Cyberpunk 2077
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Genshin Impact

Найкраща інді-гра

  • Cocoon
  • Dave the Diver
  • Dredge
  • Sea of Stars
  • Viewfinder

Найкращий дебют серед інді-ігор

  • Cocoon
  • Dredge
  • Pizza Tower
  • Venba
  • Viewfinder

Найкраща підтримка спільноти

  • Baldur’s Gate 3
  • Cyberpunk 2077
  • Destiny 2
  • Final Fantasy XIV
  • No Man’s Sky

Найкраща мобільна гра

  • Final Fantasy VII: Ever Crisis
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Honkai: Star Rail
  • Monster Hunter Now
  • Terra Nil

Найкраща гра для віртуальної/доповненої реальності

  • Gran Turismo 7
  • Horizon Call of the Mountain
  • Humanity
  • Resident Evil Village VR Mode
  • Synapse

Найкращий бойовик

  • Armored Core VI
  • Dead Island 2
  • Ghostrunner 2
  • Hi-Fi Rush
  • Remnant 2

Найкраща пригодницька екшен-гра

  • Alan Wake 2
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Resident Evil 4
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Zelda: Tears of the Kingdom

Найкраща рольова гра

  • Baldur’s Gate 3
  • Final Fantasy XVI
  • Lies of P
  • Sea of Stars
  • Starfield

Найкращий файтинг

  • God of Rock
  • Mortal Kombat 1
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2
  • Pocket Bravery
  • Street Fighter 6

Найкраща сімейна гра

  • Disney Illusion Island
  • Party Animals
  • Pikmin 4
  • Sonic Superstars
  • Super Mario Bros. Wonder

Найкраща стратегія або симулятор

  • Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
  • Cities: Skylines 2
  • Company of Heroes 3
  • Fire Emblem Engage
  • Pikmin 4

Найкраща спортивна чи перегонова гра

  • EA Sports FC 24
  • F1 23
  • Forza Motorsport
  • Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
  • The Crew Motorfest

Найкращий мультиплеєр

  • Baldur’s Gate 3
  • Diablo IV
  • Party Animals
  • Street Fighter 6
  • Super Mario Bros. Wonder

Найочікуваніша гра

  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Hades II
  • Like A Dragon: Infinite Wealth
  • Star Wars Outlaws
  • Tekken 8

Кращий стример / автор контенту

Найкраща адаптація

  • Castlevania: Nocturne
  • Gran Turismo
  • The Last of Us
  • The Super Mario Bros. Movie
  • Twisted Metal

Нагорода за інновації у сфері доступності для людей з інвалідністю

  • Diable IV
  • Forza Motorsport
  • Hi-Fi Rush
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Mortal Kombat 1
  • Street Fighter 6

Найкраща кіберспортивна гра

  • Counter-Strike 2
  • DOTA 2
  • League of Legends
  • PUBG Mobile
  • Valorant

Найкращий кіберспортсмен

  • Faker
  • Zywoo
  • Demon1
  • Hydra
  • Rule
  • Imperialhal

Найкраща кіберспортивна команда

  • Evil Geniuses
  • Fnatic
  • Gaimin Gladiators
  • JD Gaming
  • Team Vitality

Найкращий кіберспортивний тренер

  • Potter
  • Zonic
  • Gunba
  • XTQZZZ
  • Homme

Найкращий кіберспортивний захід

  • 2023 League of Legends World Championship
  • Blast.TV Paris Major 2023
  • EVO 2023
  • The International 2023
  • Valorant Championships 2023

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