Підсумки The Game Awards: Baldur’s Gate 3 — гра 2023 року і ще 5 нагород (включно з вибором гравців), у Alan Wake 2 — три нагороди

Ігровий «Оскар» відбувся — вночі 8 грудня у Лос-Анджелесі відомий журналіст Джефф Кілі провів ювілейну (десяту) щорічну церемонію вручення премії The Game Awards, де відзначив найкращі ігри цього року. Всі головні трейлери та анонси будуть в окремому матеріалі, а тут максимально стисло підіб’ємо підсумки та розповімо, хто здобув головну нагороду GOTY / «Найкраща гра року», а хто пішов з порожніми руками.

Хто переміг на The Game Awards 2023

Взагалі, 2023-й попри всі труднощі (масові скорочення та закриття студій) видався дуже урожайним роком. Мабуть, це найкращий за досить великий проміжок рік в ігровій індустрії в багатьох аспектах — давно не було такої величезної кількості гідних уваги ігор, включно з тими, які чекали 10+ років, за такий короткий проміжок часу. Переходячи до переможців, загалом обійшлося без сюрпризів — більшість нагород між собою розділи два головні фаворити. Головну нагороду, досить передбачувано, здобула нашуміла RPG студії Larian Свена Вінке — Baldur’s Gate 3. Також проєкт Baldur’s Gate 3 додатково отримав ще п’ять нагород:

«Голос геймерів» (Player’s Voice — єдина номінація TGA, де переможець визначається абсолютною більшістю голосів користувачів);

«Найкраща акторська гра» (Ніл Ньюбон (Астаріон із Baldur’s Gate 3);

«Найкраща підтримка спільноти»;

«Найкраща рольова гра»;

«Найкращий мультиплеєр»

До речі, щодо Свена Вінке, він справді прийшов на церемонію в обладунках.

Інший фаворит цьогорічної The Game Awards — Alan Wake 2 — забрав три статуетки. Продовження психологічного екшен-трилеру Remedy відзначили за режисуру, нарратив та візуальний стиль.

Cyberpunk 2077 визнали Найкращою грою-сервісом, а серіал HBO за The Last of Us — найкращою адаптацією (чекаємо другий сезон у 2025 році). Найкращою мобільною грою 2023 року стала Honkai: Star Rail.

Переможці (виділені жирним) та переможені The Game Awards 2023 у 30+ різних номінаціях

Гра року

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment / Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

рімейк Resident Еvil 4 (Capcom)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Голос геймерів

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Найкраща режисура

Alan Wake 2

Baldur’s Game 3

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Найкращий наратив

Аlan Wake 2

Вaldur’s Game 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-Man 2

Найкращий візуальний стиль

Аlan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Найкращий саундтрек та музика

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

Zelda: Tears of the Kingdom

Найкращий звуковий супровід

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Найкраща акторська гра

Бен Старр (Клайв з Final Fantasy XVI)

Камерон Монахен (Кел Кестіс зі Star Wars Jedi: Survivor)

Ідріс Ельба (Соломон Рід із Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)

Мелані Лібьорд (Сага Андерсон із Alan Wake 2)

Ніл Ньюбон (Астаріон із Baldur’s Gate 3)

Юрій Ловенталь (Пітер Паркер із Marvel’s Spider-Man 2)

Номінація Games for Impact (ігри з важливим соціальним підтекстом)

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

Найкраща гра-сервіс

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Найкраща інді-гра

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

Найкращий дебют серед інді-ігор

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Найкраща підтримка спільноти

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

Найкраща мобільна гра

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Monster Hunter Now

Terra Nil

Найкраща гра для віртуальної/доповненої реальності

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village VR Mode

Synapse

Найкращий бойовик

Armored Core VI

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Найкраща пригодницька екшен-гра

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Zelda: Tears of the Kingdom

Найкраща рольова гра

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Найкращий файтинг

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Найкраща сімейна гра

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

Найкраща стратегія або симулятор

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

Найкраща спортивна чи перегонова гра

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Найкращий мультиплеєр

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Найочікуваніша гра

Final Fantasy VII Rebirth

Hades II

Like A Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Кращий стример / автор контенту

Найкраща адаптація

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Нагорода за інновації у сфері доступності для людей з інвалідністю

Diable IV

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Найкраща кіберспортивна гра

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant

Найкращий кіберспортсмен

Faker

Zywoo

Demon1

Hydra

Rule

Imperialhal

Найкраща кіберспортивна команда

Evil Geniuses

Fnatic

Gaimin Gladiators

JD Gaming

Team Vitality

Найкращий кіберспортивний тренер

Potter

Zonic

Gunba

XTQZZZ

Homme

Найкращий кіберспортивний захід