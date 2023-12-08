Підсумки The Game Awards: Baldur’s Gate 3 — гра 2023 року і ще 5 нагород (включно з вибором гравців), у Alan Wake 2 — три нагороди

Ігровий «Оскар» відбувся — вночі 8 грудня у Лос-Анджелесі відомий журналіст Джефф Кілі провів ювілейну (десяту) щорічну церемонію вручення премії The Game Awards, де відзначив найкращі ігри цього року. Всі головні трейлери та анонси будуть в окремому матеріалі, а тут максимально стисло підіб’ємо підсумки та розповімо, хто здобув головну нагороду GOTY / «Найкраща гра року», а хто пішов з порожніми руками.
Хто переміг на The Game Awards 2023
Взагалі, 2023-й попри всі труднощі (масові скорочення та закриття студій) видався дуже урожайним роком. Мабуть, це найкращий за досить великий проміжок рік в ігровій індустрії в багатьох аспектах — давно не було такої величезної кількості гідних уваги ігор, включно з тими, які чекали 10+ років, за такий короткий проміжок часу. Переходячи до переможців, загалом обійшлося без сюрпризів — більшість нагород між собою розділи два головні фаворити. Головну нагороду, досить передбачувано, здобула нашуміла RPG студії Larian Свена Вінке — Baldur’s Gate 3. Також проєкт Baldur’s Gate 3 додатково отримав ще п’ять нагород:
- «Голос геймерів» (Player’s Voice — єдина номінація TGA, де переможець визначається абсолютною більшістю голосів користувачів);
- «Найкраща акторська гра» (Ніл Ньюбон (Астаріон із Baldur’s Gate 3);
- «Найкраща підтримка спільноти»;
- «Найкраща рольова гра»;
- «Найкращий мультиплеєр»
До речі, щодо Свена Вінке, він справді прийшов на церемонію в обладунках.
Інший фаворит цьогорічної The Game Awards — Alan Wake 2 — забрав три статуетки. Продовження психологічного екшен-трилеру Remedy відзначили за режисуру, нарратив та візуальний стиль.
Cyberpunk 2077 визнали Найкращою грою-сервісом, а серіал HBO за The Last of Us — найкращою адаптацією (чекаємо другий сезон у 2025 році). Найкращою мобільною грою 2023 року стала Honkai: Star Rail.
Переможці (виділені жирним) та переможені The Game Awards 2023 у 30+ різних номінаціях
Гра року
- Alan Wake 2 (Remedy Entertainment / Epic Games Publishing)
- Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)
- Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)
- рімейк Resident Еvil 4 (Capcom)
- Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)
Голос геймерів
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Genshin Impact
- Marvel’s Spider-Man 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Найкраща режисура
- Alan Wake 2
- Baldur’s Game 3
- Marvel’s Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Найкращий наратив
- Аlan Wake 2
- Вaldur’s Game 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Final Fantasy XVI
- Marvel’s Spider-Man 2
Найкращий візуальний стиль
- Аlan Wake 2
- Hi-Fi Rush
- Lies of P
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Найкращий саундтрек та музика
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XVI
- Hi-Fi Rush
- Zelda: Tears of the Kingdom
Найкращий звуковий супровід
- Alan Wake 2
- Dead Space
- Hi-Fi Rush
- Marvel’s Spider-Man 2
- Resident Evil 4
Найкраща акторська гра
- Бен Старр (Клайв з Final Fantasy XVI)
- Камерон Монахен (Кел Кестіс зі Star Wars Jedi: Survivor)
- Ідріс Ельба (Соломон Рід із Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)
- Мелані Лібьорд (Сага Андерсон із Alan Wake 2)
- Ніл Ньюбон (Астаріон із Baldur’s Gate 3)
- Юрій Ловенталь (Пітер Паркер із Marvel’s Spider-Man 2)
Номінація Games for Impact (ігри з важливим соціальним підтекстом)
- A Space for the Unbound
- Chants of Sennaar
- Goodbye Volcano High
- Tchia
- Terra Nil
- Venba
Найкраща гра-сервіс
- Apex Legends
- Cyberpunk 2077
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Genshin Impact
Найкраща інді-гра
- Cocoon
- Dave the Diver
- Dredge
- Sea of Stars
- Viewfinder
Найкращий дебют серед інді-ігор
- Cocoon
- Dredge
- Pizza Tower
- Venba
- Viewfinder
Найкраща підтримка спільноти
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077
- Destiny 2
- Final Fantasy XIV
- No Man’s Sky
Найкраща мобільна гра
- Final Fantasy VII: Ever Crisis
- Hello Kitty Island Adventure
- Honkai: Star Rail
- Monster Hunter Now
- Terra Nil
Найкраща гра для віртуальної/доповненої реальності
- Gran Turismo 7
- Horizon Call of the Mountain
- Humanity
- Resident Evil Village VR Mode
- Synapse
Найкращий бойовик
- Armored Core VI
- Dead Island 2
- Ghostrunner 2
- Hi-Fi Rush
- Remnant 2
Найкраща пригодницька екшен-гра
- Alan Wake 2
- Marvel’s Spider-Man 2
- Resident Evil 4
- Star Wars Jedi: Survivor
- Zelda: Tears of the Kingdom
Найкраща рольова гра
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XVI
- Lies of P
- Sea of Stars
- Starfield
Найкращий файтинг
- God of Rock
- Mortal Kombat 1
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
- Street Fighter 6
Найкраща сімейна гра
- Disney Illusion Island
- Party Animals
- Pikmin 4
- Sonic Superstars
- Super Mario Bros. Wonder
Найкраща стратегія або симулятор
- Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
- Cities: Skylines 2
- Company of Heroes 3
- Fire Emblem Engage
- Pikmin 4
Найкраща спортивна чи перегонова гра
- EA Sports FC 24
- F1 23
- Forza Motorsport
- Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
- The Crew Motorfest
Найкращий мультиплеєр
- Baldur’s Gate 3
- Diablo IV
- Party Animals
- Street Fighter 6
- Super Mario Bros. Wonder
Найочікуваніша гра
- Final Fantasy VII Rebirth
- Hades II
- Like A Dragon: Infinite Wealth
- Star Wars Outlaws
- Tekken 8
Кращий стример / автор контенту
- @ironmouse
- @chrisbratt / People Make Games
- @quakity
- @spreenDMC
- @sypherpk
Найкраща адаптація
- Castlevania: Nocturne
- Gran Turismo
- The Last of Us
- The Super Mario Bros. Movie
- Twisted Metal
Нагорода за інновації у сфері доступності для людей з інвалідністю
- Diable IV
- Forza Motorsport
- Hi-Fi Rush
- Marvel’s Spider-Man 2
- Mortal Kombat 1
- Street Fighter 6
Найкраща кіберспортивна гра
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- PUBG Mobile
- Valorant
Найкращий кіберспортсмен
- Faker
- Zywoo
- Demon1
- Hydra
- Rule
- Imperialhal
Найкраща кіберспортивна команда
- Evil Geniuses
- Fnatic
- Gaimin Gladiators
- JD Gaming
- Team Vitality
Найкращий кіберспортивний тренер
- Potter
- Zonic
- Gunba
- XTQZZZ
- Homme
Найкращий кіберспортивний захід
- 2023 League of Legends World Championship
- Blast.TV Paris Major 2023
- EVO 2023
- The International 2023
- Valorant Championships 2023