«Может, кому-то перешел дорогу»: девелопер заметил, как кто-то откликается на вакансии от его имени

Software Architect Игорь Лопушко заметил, что от его имени на различные вакансии откликаются другие кандидаты.

Почему так произошло — неизвестно. При этом уже не впервые.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Возникла такая ситуация, уже второй раз, кстати. Кто-то от моего имени откликается на вакансии на разных платформах», — рассказал парень.

Мы поинтересовались, какие могут быть причины этого. Варианта было озвучено два:

«или я кому-то перешел дорогу…»;

«или это новый маневр в рекрутинге, для того чтобы найти кандидатов под видом того, что я сам откликнулся на вакансию».

Девелопер отметил, что в любом случае это выглядело профессионально: даже резюме сделали в pdf и добавили к отзыву.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ. Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу. Записатися на курс

И также попросил неизвестных энтузиастов добавить в резюме конкретный стек.

«Спасибо за помощь в поиске новых проектов! Если не сложно, откликайтесь пожалуйста только на позиции архитекторов и Golang стек. Потому что с .NET в коммерческом смысле я уже завязал», — написал он.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!