Новости Украина 22.03.2024 в 16:25 comment views icon
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«Может, кому-то перешел дорогу»: девелопер заметил, как кто-то откликается на вакансии от его имени

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Software Architect Игорь Лопушко заметил, что от его имени на различные вакансии откликаются другие кандидаты.

Почему так произошло — неизвестно. При этом уже не впервые.

«Возникла такая ситуация, уже второй раз, кстати. Кто-то от моего имени откликается на вакансии на разных платформах», — рассказал парень.

Мы поинтересовались, какие могут быть причины этого. Варианта было озвучено два:

  • «или я кому-то перешел дорогу…»;
  • «или это новый маневр в рекрутинге, для того чтобы найти кандидатов под видом того, что я сам откликнулся на вакансию».

Девелопер отметил, что в любом случае это выглядело профессионально: даже резюме сделали в pdf и добавили к отзыву.

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И также попросил неизвестных энтузиастов добавить в резюме конкретный стек.

«Спасибо за помощь в поиске новых проектов! Если не сложно, откликайтесь пожалуйста только на позиции архитекторов и Golang стек. Потому что с .NET в коммерческом смысле я уже завязал», — написал он.

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