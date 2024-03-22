«Может, кому-то перешел дорогу»: девелопер заметил, как кто-то откликается на вакансии от его имени

Software Architect Игорь Лопушко заметил, что от его имени на различные вакансии откликаются другие кандидаты.
Почему так произошло — неизвестно. При этом уже не впервые.
«Возникла такая ситуация, уже второй раз, кстати. Кто-то от моего имени откликается на вакансии на разных платформах», — рассказал парень.
Мы поинтересовались, какие могут быть причины этого. Варианта было озвучено два:
- «или я кому-то перешел дорогу…»;
- «или это новый маневр в рекрутинге, для того чтобы найти кандидатов под видом того, что я сам откликнулся на вакансию».
Девелопер отметил, что в любом случае это выглядело профессионально: даже резюме сделали в pdf и добавили к отзыву.
И также попросил неизвестных энтузиастов добавить в резюме конкретный стек.
«Спасибо за помощь в поиске новых проектов! Если не сложно, откликайтесь пожалуйста только на позиции архитекторов и Golang стек. Потому что с .NET в коммерческом смысле я уже завязал», — написал он.
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