«Мрія возвращается» – для Microsoft Flight Simulator вышло дополнение с Ан-225 «Мрія»

Как и ожидалось, разработчики выпустили очередное обновление для Microsoft Flight Simulator, которое добавляет в игру легендарный самолет Ан-225 «Мрія». Гигант появился в игре на годовщину его уничтожения российскими оккупантами – 27 февраля.

Следует отметить, что ранее в игре уже был самолет Ан-225 «Мрія», доступный через мод, созданный энтузиастами. Однако на этот раз речь идет об официальной подробной копии настоящего самолета – с идентичным дизайном и даже звуками двигателя. Теперь все желающие владельцы игры и соответствующего дополнения смогут попробовать свои силы за штурвалом самого популярного в мире транспортного самолета.

В Минцифри поблагодарили Microsoft за поддержку инициативы команд министерства и предприятия «АНТОНОВ». Средства от продажи дополнения «Мрія» пойдут на восстановление настоящего самолета Ан-225 «Мрія», который уничтожили российские оккупанты.