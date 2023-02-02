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Ан-225 «Мрия» снова поднимется в небо благодаря игре Microsoft Flight Simulator

Ан-225 «Мрия» снова поднимется в небо благодаря игре Microsoft Flight Simulator

При попытке захватить аэродром «Гостомель» российские захватчики уничтожили легендарный самолет Ан-225 «Мрия» – самый крупный и мощный транспортник в мире. И пока в Украине ищут возможность восстановить легенду, разработчики Microsoft Flight Simulator решили создать в игре виртуальную версию знаменитого украинского великана.

Помогаем

Unrecognizable

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Стало известно, что следующим самолетом в серии Famous Flyer в игре Microsoft Flight Simulator станет именно Ан-225 «Мрия». Его планируется добавить в игру на годовщину уничтожения – 27 февраля. Чтобы пилотировать легендарный гигант, нужно будет приобрести DLC стоимостью $20. Как ожидается, часть денег от продажи виртуального самолета пойдет на возобновление настоящей «Мрии».

Первоначально Ан-225 «Мрия» будет доступен только пользователям версии Microsoft Flight Simulator для ПК. Пользователям консолей Xbox Series S/X придется подождать выхода обновления игры Sim Update 12, запланированного на март 2023 года.

Добавим, самолет Ан-225 «Мрия» сейчас доступен в игре через мод, созданный энтузиастами. Новая версия будет официальной, а потому может быть более реалистичной.


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