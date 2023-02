Ан-225 «Мрия» снова поднимется в небо благодаря игре Microsoft Flight Simulator

При попытке захватить аэродром «Гостомель» российские захватчики уничтожили легендарный самолет Ан-225 «Мрия» – самый крупный и мощный транспортник в мире. И пока в Украине ищут возможность восстановить легенду, разработчики Microsoft Flight Simulator решили создать в игре виртуальную версию знаменитого украинского великана.

Стало известно, что следующим самолетом в серии Famous Flyer в игре Microsoft Flight Simulator станет именно Ан-225 «Мрия». Его планируется добавить в игру на годовщину уничтожения – 27 февраля. Чтобы пилотировать легендарный гигант, нужно будет приобрести DLC стоимостью $20. Как ожидается, часть денег от продажи виртуального самолета пойдет на возобновление настоящей «Мрии».

Exciting news! We are pleased to be working on the Antonov225 with Microsoft!

More information to follow soon! We hope you’re excited 🙂 pic.twitter.com/vHzujRxmX6

— iniBuilds (@iniBuilds) February 1, 2023